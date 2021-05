Netflix-topp presset ansatte til å bruke selskaper som hadde bestukket ham

Netflix' tidligere IT-direktør Michael Kail ble fredag i forrige uke dømt for å ha tatt imot bestikkelser fra teknologiselskaper som gjenytelse for å gi dem kontrakter med Netflix.

Han risikerer inntil 30 års fengsel og minst syv millioner dollar i bøter for de 28 tilfellene av svindel og hvitvasking han er dømt for, skriver teknologinettstedet Ars Technica. Straffeutmålingen vil bli avgjort 14. september ifølge den føderale påtalemyndigheten for Northern District of California.

For å gi selskaper innpass hos Netflix, presset Kail på for at ansatte skulle ta i bruk en rekke produkter fra selskapene han fikk bestikkelser og kickbacks fra, selv om ansatte vegret seg for bruke dem.

Vanskelig å forsvare

Et av disse produktene hadde det som betegnes som alvorlige ytelsesproblemer. I IT-avdelingen ble det klaget så mye på produktet fra selskapet Sumo Logic at Kail i en e-post til selskapet skrev at problemene gjorde det stadig vanskeligere for ham å promotere Sumo internt. Kail hadde da inngått leverandøravtaler med Sumo Logic verd 1,1 millioner dollar, etter at han var blitt hyret som rådgiver for selskapet mot betaling i aksjeopsjoner.

Et dataanalyseprogram fra selskapet Platfora ble tatt i bruk til tross for innvendinger fra Netflix-ansatte som foretrakk et tilsvarende produkt fra en konkurrerende leverandør som selskapet allerede betalte for. Kontrakten Kail hadde inngått med Platfora var verd 250.000 dollar per år, og Kail oppfordret ifølge dommen sine ansatte sterkt til å finne en måte å bruke programmet på.

Han hadde også gitt Platfora innsyn i Netflix' interne informasjon om konkurrentens kontrakt og prising. Til gjengjeld fikk Kail 75.000 aksjeopsjoner i Platfora, tilsvarende en eierandel på 25 prosent av selskapet.

I andre tilfeller trodde de Netflix-ansatte at de testet gratis pilotutgaver av forskjellig programvare – noe som rutinemessig ble gjort i selskapet. I virkeligheten hadde Kail inngått avtaler med flere startups om å kjøpe produktene og tjenestene deres mot personlige gjenytelser.

Fikk penger og aksjer

Kail fikk 5.000 dollar per måned i konsulenthonorar fra selskapet Netskope, i tillegg til 71.500 aksjeopsjoner, og inngikk deretter en kontrakt verd 112.500 dollar med selskapet.

Han kjøpte datalagring hos selskapet Maginatics, før han ble rådgiver for selskapet og fikk kjøpt 30.000 aksjer. Deretter tidoblet han Netflix' datalagringsavtale med Maginatics. Da selskapet året etter ble solgt i EMC tjente Kail 120.000 dollar på aksjene han hadde i selskapet.

Han ble lovet aksjer i Selskapet Elasticbox, og inngikk deretter avtaler om kjøp av skytjenester fra selskapet verd 1.450.000 dollar.

Han ble hyret som rådgiver av selskapet Numerify, noe som medførte et tilbud om 36.000 aksjeopsjoner i selskapet. Tre måneder senere inngikk han en abonnementsavtale verd 85.000 dollar om levering av programvare fra selskapet.

I tillegg hadde han inngått avtaler om bemannings- og IT-tjenester fra selskapet Netenrich og datterselskapet deres, Vistara IT LLC, som innebar at Kail personlig fikk utbetalt beløp tilsvarende henholdsvis 12 prosent og 15 prosent av det Netflix betalte selskapene for deres leveranser. I løpet av to år førte avtalene til at Kail fikk utbetalt rundt 450.000 dollar fra de to selskapene.

Alle disse avtalene ble inngått mellom 2012 – året etter at Kail begynte som IT-direktør i Netflix – og 2014, da han sluttet i selskapet. Utbetalingene ble gjort til til et selskap Kail hadde opprettet for det formålet.

Ingen andre ble tiltalt

Til sammen mottok Michael Kail mer enn 500.000 dollar i tillegg til aksjeopsjoner fra de ni selskapene han inngikk leverandøravtaler med (bare åtte selskaper er nevnt i dokumentene fra påtalemakten). Noe av disse midlene ble brukt til å kjøpe et hus i Los Gatos i California, men dommen fra District Court for the Northern District of California innebærer at denne eiendommen kan inndras av myndighetene.

Ingen av de involverte teknologiselskapene er blitt tiltalt som følge av bestikkelsene.

Kail sluttet i Netflix i august 2014, og gikk til Yahoo, hvor han ble under ett år før han var med på å etablere startupen Cybric, som i dag har skiftet navn til Zero North.

Netflix vedtok etter Kails avgang at de ikke ville ansette noen erstatter, men gav i stedet arbeidsoppgavene hans til en annen i selskapets ledergruppe. Netflix gikk også til sak mot Michael Kail i november 2014, men frafalt søksmålet året etter. I 2018 – samme år som Netflix' markedsverdi passerte 100 millioner dollar – ble han likevel tiltalt i saken det nå er falt dom i, og dømt på alle punkter unntatt et tilfelle av svindel.