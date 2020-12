Nets registrerte kraftig fall under årets «black friday»

Det er slutt på febrilsk netthandling under black friday, mener betalingsformidleren Nets.

Fredag sank nemlig netthandelen med 41 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge tall som er basert på salget hos deres 100 største nettbutikker innen detaljhandel.

Forrige uke, sett under ett, viser imidlertid en beskjeden vekst på totalt tre prosent. Selve «black friday» var eneste dagen med salgsnedgang.

Det får Nets til å erklære at årets store handledag er blitt erstattet av en handleuke.

– Det er ingen tvil om at «black friday» er blitt til «black week», sier handelsanalytiker i Nets, Ardalan Fadai i en pressemelding.

Han utdyper på spørsmål fra Digi.no at disse tallene er basert på antall transaksjoner. Nets har ikke omsetningstall å dele med oss.

Fallet kan dermed også bety at folk har begynt å putte flere varer i handlekurven, før de betaler, uten at Nets eller vi vet noe mer om det.

At handelen har begynt å spre seg over flere dager fører, ifølge Fadai til «mindre hysteri, en enklere opplevelse og mer fred og ro for alle parter».