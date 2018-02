Nettbrettsalget fortsetter å falle. Men én leverandør vokser likevel kraftig

Nettbrettsalget har sunket sammenhengende i 13 kvartaler, og fjerde kvartal i fjor var intet unntak. Men ifølge analyseselskapet IDC er det likevel noen lyspunkter å se for enkelte.

Amazon har gjort det svært sterkt det siste året ved at det har økt leveransene av selskapet nettbrett med drøy 50 prosent. Ifølge IDC betyr dette at Amazon nå har passert Samsung som den nest største leverandøren av nettbrett. Store rabatter i forrige kvartal, støtten for taleassistenten Alexa, samt ekspansjon til nye markeder, oppgis som årsaker til denne veksten.

Avstanden opp til Apple er likevel høy, selv om størrelsen på Apples iPad-leveranser sto omtrent på stedet hvil i fjerde kvartal i fjor.

Tabell over nettbrettmarkedet i fjerde kvartal av 2017. Illustrasjon: IDC

Avtakbare

Et annet lyspunkt er det at leveransene av avtakbare nettbrett, altså bærbare pc-er med avtakbar tastaturdel, økte med 10,3 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2016, til 6,5 millioner enheter.

Men ser man på hele 2017 under ett, så var veksten bare på 1,6 prosent. Til sammenligning vokste dette markedssegmentet med 24 prosent i 2016.

IDC mener at denne produktkategorien har potensial til å opprettholde veksten fordi den første bølgen med Windows on ARM-produkter vil bli levert i andre kvartal i år. Men det er ventet at dette vil være premiumprodukter som kanskje ikke bidrar til de helt store leveransetallene. Det er i den midtre delen av markedet at det savnes noen solide aktører.

Tabell over nettbrettmarkedet i 2017. Illustrasjon: IDC

Leveransene av tradisjonelle nettbrett er fortsatt betydelig høyere, 43,1 millioner enheter i fjerde kvartal og 141,7 millioner i hele 2017. Men ifølge IDC tilbyr ikke disse enhetene stort i form av produktivitet. De anses dersom i stor grad som enheter for konsumering av medieinnhold.

Les også: Norsk selskap har solgt nettbrett for over 130 millioner, men teknisk kluss skapte problemer