Nettnøytralitetens «far» mener det er på høy tid med et forbud mot TikTok

Tim Wu, en jusprofessor ved Columbia University, fikk denne uken publisert en kronikk i The New York Times som har fått mye oppmerksomhet. I kronikken støtter han de amerikanske planene om å forby tilgangen til TikTok, WeChat og andre, kinesiske apper i USA.

Dette kan virke noe oppsiktsvekkende, da Wu lenge har vært en forkjemper for det fri og åpne internett. Han regnes også som den som først brukte begrepet «nettnøytralitet», noe han gjorde i en artikkel i 2003.

Men det kan være mange grunner til å sperre tilgangen til kinesiske tjenester, og begrunnelsene til Wu er ikke de samme som de Trump-administrasjonen kommer med.

Hvilken kamp er det så Wu snakker om?

Nettnasjonalisme

Det er kampen mot det Wu kaller for nettnasjonalisme, hvor enkelte land – Wu nevner blant annet Saudi-Arabia, Iran, Tyrkia og India, i tillegg til Kina – forbyr tjenestene til de fleste av de utenlandske konkurrentene til landet egen teknologiselskaper, og i tillegg bruker internett til spredning av statlig propaganda og valginnblanding i utlandet.

– I Kina har utenlandske ekvivalenter til TikTok og WeChat – video- og meldingsapper som YouTube og WhatsApp – vært forbudt i årevis. Landets omfattende blokkering, sensur og overvåkning krenker omtrent ethvert prinsipp om åpenhet og anstendighet på internett. Kina beholder en lukket og sensurert internettøkonomi hjemme, mens produktene til landet nyter full tilgang til åpne markeder utenlands, skriver Wu.

– Noen mener at det er en tragisk feil for USA å krenke prinsippene om åpenhet på internett, en åpenhet som vi var pionerer for i dette landet. Men så er det også mulig å være en naiv tosk. Dersom Kina nekter å følge reglene for det åpne internettet, hvorfor fortsette å gi landet tilgang til internettmarkeder verden over?, spør Wu.

Feil person

Wu skriver at Trump er feil person til å kjempe denne kampen, siden presidenten selv – i alle fall ifølge Wu – har mistenkelige tilbøyeligheter når det gjelder ønsket om et «amerikansk» internett tilpasset hans egne propagandabehov.

– En bedre tilnærming vil være at mer av verden går sammen om å isolere Kina, skriver Wu.

Han mener at Trumps provokasjoner likevel har gjort én ting klart, nemlig at land som ønsker åpenhet og anstendighet på internett, nå må våkne opp og begynne å kjempe for disse verdiene.