Nettsteder: – Huaweis HarmonyOS er Android, bare med et annet navn

Huawei har fått en del oppmerksomhet for HarmonyOS-operativsystemet selskapet annonserte i august 2019, som et alternativ i tilfelle selskapet ikke lenger kunne bruke Googles offisielle versjon, noe som jo også skjedde.

Nå viser det seg at operativsystemet i veldig liten grad er egenutviklet. I en emulator-basert test som er gjort av Ars Technica, går det tydelig fram at det er svært mye Android igjen i HarmonyOS. I mange tilfeller kan det se ut til at Huawei har tatt komponentene i Android, eller sannsynligvis Android Open Source Project (AOSP), og bare søkt etter ordet «Android» og erstattet dette med «HarmonyOS».

Dette er heller ikke gjort på noen gjennomført måte, for man finner komponenter som heter noe med Android, inkludert enkelte informasjonsvinduer der det går fram at det egentlig er Android versjon 10 som kjøres.

–Ingen forskjell av betydning

Ars Technica har etter flere timers leting ikke greid å finne en eneste forskjell av betydning mellom HarmonyOS og Android. Så i praksis ser det ut til at Huawei bare har gjort det samme som selskapet selv, og mange andre som leverer smartmobiler i Kina, har gjort i mange år, nemlig å tilby en Android-versjon helt uten Googles tjenester og apper.

Riktignok kan ikke Huawei lenger bruke varemerket Android i markedsføringen av operativsystemet. Men selskapet har selvfølgelig lov til å fortelle at det er basert på AOSP, istedenfor fortsatt å bidra til misforståelsen om at det dreier seg om et helt nytt operativsystem.

Nå kan man nok si at Ars Technica her slår inn åpne dører, for flere kinesiskspråklige nettsteder, som siteres av Wikipedia, påpekte dette allerede i desember i fjor.