Huawei skal lansere sin egen Android-konkurrent – og den er rett rundt hjørnet

Allerede i 2016 meldte Digi.no at den kinesiske mobilgiganten Huawei planla å utvikle et eget mobiloperativsystem i tilfelle forholdet til Google surnet. Det har det gjort, og nå ser det ut til at Huaweis operativsystem er rett rundt hjørnet.

Nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i interne dokumenter som viser at Huawei skal lansere mobiloperativsystemet sitt – kalt HarmonyOS – allerede 2. juni. Dermed er det altså bare få dager unna, om opplysningene stemmer.

Ble fratatt Android-lisensen

I et dokument sendt ut til ansatte tok Huawei-toppsjef Ren Zhengfei til orde for at selskapet må tørre å innta en «ledende posisjon» innen mobilprogramvare som ikke kan rammes av amerikanske sanksjoner.

Dessverre foreligger det ennå fint lite med detaljer omkring HarmonyOS. Dokumentene som Reuters så, sa heller ingenting om hvorvidt Huawei planlegger å lansere det nye operativsystemet sammen med nye mobilmodeller.

Det er temmelig nøyaktig to år siden Google fratok Huawei Android-lisensen, et grep som innebar at mobilprodusenten kun hadde anledning til å bruke Android Open Source Project (AOSP), den offentlig tilgjengelige, åpne kjernekildekoden for Android.

Det betød igjen at Huawei-telefoner mistet tilgang til Google-apper som Gmail, Google Play, Chrome og YouTube, samt at Android-operativsystemet ikke lenger ville motta støtte og oppdateringer ut over det som slippes til AOSP.

Ble testet av nettsted

Tilbaketrekkingen av Android-lisensen kom som en følge av at Trump-administrasjonen i USA svartelistet Huawei, noe som innebærer at selskapet offisielt er blant de selskapene som ikke lenger kan kjøpe teknologi fra amerikanske selskaper uten myndighetenes tillatelse.

Som Reuters peker på, har den nåværende Biden-administrasjonen hittil ikke gitt noen signaler om at de planlegger å reversere svartelistingen av Huawei.

Allerede noen måneder før svartelistingen ble gjort, dukket det opp opplysninger om at Huawei hadde utviklet sitt eget Android-alternativ, på initiativ fra Huawei-grunnleggeren selv, Ren Zhengfei.

Tekniske detaljer har uteblitt i lang tid, men som Digi.no meldte i februar i år, fikk nettstedet Ars Technica sjansen til å teste HarmonyOS via emulator. Ifølge nettstedet er operativsystemet lite annet enn Android under nytt navn, med svært få betydningsfulle forskjeller.

Huawei sendte imidlertid ut en offisiell uttalelse like etter, hvor de bedyret at HarmonyOS er et fullstendig nytt og unikt operativsystem med et helt nytt brukergrensesnitt. Hvorvidt dette stemmer, finner vi altså forhåpentligvis ut i begynnelsen av juni.