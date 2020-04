NFC-støtte og smart kopiering. Det er mye nytt på nettleserfronten

I løpet av den siste halvannen uken har flere av de største nettleserleverandørene enten kommet med nye utgaver av nettleserne, eller presentert framtidige nyheter.

Det har stort sett bare vært Chromium-prosjektet som har meldt om en viss stopp i arbeidet på grunn av koronakrisen. Resultatet av dette har forplantet seg videre til alle nettleserne som er basert på Chromium, men det meste ser ut til å være i gang igjen. Vi kommer tilbake til dette i avsnittet om Chrome.

Firefox med nytt adressefelt

Mozilla nettleser kom denne uken ut i versjon 75. I alle fall på papiret er ikke nyhetene så store, men det kan bli satt stor pris på likevel.

Først og fremst er handler dette om at adresse- og søkefeltet har blitt endret. Dels skal det fungere bedre enn tidligere på mindre PC-skjermer, sentrale ord i søkeforslagene er uthevet, og de første av søkeforslagene er basert på enten brukerens tidligere søk eller populære søkeforslag. Firefox gjør det mulig å aktivere eller deaktivere en rekke innstillinger knyttet til dette.

Det loves også forbedret ytelse for Windows-brukere med grafikkort fra Intel. Atferden til adresse- og søkefeltet i Linux-utgaven er nå den samme som i de andre utgavene, og Firefox for Linux er nå tilgjengelig som Flatpak, noe som skal gjøre installasjonen enklere.

Firefox 75 inkluderer flere endringer i adresse- og søkefeltet, inkludert hurtig visning av de nettstedene brukeren besøker mest. Skjermbilde: Mozilla

Firefox 75 inkluderer også en rekke mindre nyheter for utviklere, inkludert støtte for «lazy loading» av bilder med loading-attributtet (loading="lazy") og verdibegrensende CSS-funksjoner som min(), max() og clamp().

Koronakrisen ser ikke ut til å ha berørt lanseringsplanen for Firefox, som nå tilsier en ny versjon hver fjerde uke.

Chrome 81 med mange nyheter

Google lanserte Chrome 81 i går, tirsdag. Dette var den første nye utgaven på drøyt to måneder. Den neste versjonen blir Chrome 83, som skal komme i midten av mai. Dette er tre uker tidligere enn opprinnelig planlagt, men som kjent så utgår Chrome 82.

Chrome 81 bringer mest seg ganske mange nyheter, inkludert noe eksperimentell funksjonalitet. Med Chrome 77 introduserte Google noe selskapet kaller for Origin Trials, en ordning som omfatter ny funksjonalitet som fra starten av bare er tilgjengelig for registrerte utviklere. Målet til Google er å få flere tilbakemeldinger om nye konsepter og ideer fra utviklere, før funksjonaliteten eventuelt rulles ut.

NFC-støtte

En ny funksjonalitet som med Chrome 81 er tilgjengelig på denne måten, er Web NFC. NFC-teknologien (Near Field Communication) er en kortrekkende kommunikasjonsteknologi som smartmobiler har støttet lenge. Men det er først med Web NFC at webapplikasjoner skal få et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig for dem å lese og skrive til NFC-merker. I første omgang er det binærformatet NFC Data Exchange Format (NDEF) som støttes.

Mulige bruksområder inkluderer NFC kan brukes som et alternativ til QR-koder på museer og gallerier for å tilby de besøkende mer informasjon om utstilte objekter, noe de besøkende kan lese på sin egen enhet uten å måtte installere en egen app.

En annen mulig er lagerstyring, for eksempel å registrere eller oppdatere hva NFC-merkede konteinere inneholder.

En tredje mulighet er registrering av NFC-utstyrte navnemerker under for eksempel konferanser.

AR og hit-testing

En noe mer bredt tilgjengelig nyhet i Chrome 81, er WebXR Hit Test API, en utvidelse av WebXR Device API-et som ble introdusert i Chrome 79. WebXR skal gi nettlesere bedre støtte for virtuell (VR) og utvidet (AR) virkelighet.

Den nye utvidelsen gjør det mulig for webapplikasjoner å plassere virtuelle objekter i kameravisningen av den virkelige verdenen, ikke så ulikt det Google nylig demonstrerte i søkeappen.

Med dette kan det for eksempel lages webapper som gjør det mulig å se hvordan ulike sofaer vil ta seg ut i stua. Inntil nå har brukerne måttet installere et egen app for hver møbelbutikk for å få til dette.

App-ikonvarsler

En ny funksjonalitet i Chrome som allerede har vært gjennom Origin Trials-stadiet, er Badging API, også kalt App Icon Badging. Dette er en måte for installerte webapplikasjoner å varsle brukerne om ny aktivitet i appene ved å vise et vise et lite merke sammen med ikonet til appen.

Dette er funksjonalitet som er velkjent for systemspesifikke apper for blant annet mobile enheter. For eksempel kan en meldingsapp vise antall nye meldinger på denne måten, uten å avbryte brukeren med inngripende varslingsfunksjonalitet.

Ikonvarsler i Chrome-baserte webapplikasjoner i Windows. Her vises det at Twitter-appen har utløst åtte varsler. Skjermbilde: Google

Badging API er ment for PC-er og støttes så langt i Windows- og MacOS-utgavene av Chrome. I Android benyttes allerede en annen teknikk.

De fleste av disse nyhetene vil også bli tilgjengelige i andre Chromium-baserte nettlesere i løpet av noen dager eller uker.

Saken fortsetter under videoen.

En nyhet som kan testet i Chrome 81, men som ikke er stabil funksjonalitet ennå, er gruppering av faner. Det er 9to5Google som omtaler dette. Fanegruppefunksjonaliteten kan aktiveres fra valget som blir synlig når du taster inn dette i adressefeltet:

chrome://flags/#tab-groups

Faner kan organiseres i grupper i kommende versjoner av Chrome. Dette gjøres fra kontekstmenyen. Skjermbilde: digi.no

Slik funksjonalitet finnes allerede i flere andre nettlesere. Grupperingen gjør det blant annet enklere å se hvilke faner som hører naturlig sammen og å gjøre felles operasjoner på disse, slik som å flytte dem på fanelinjen eller å lukke alle samtidig. Gruppene kan gis egne navn og farger.

Opera støtter .crypto

Opera er blant nettleserne som om kort tid vil få mye av det vi her har nevnt som Chrome-nyheter. I tillegg har nettleseren i det siste fått noe egen funksjonalitet.

Noe av dette er knyttet til blokkjede-funksjonaliteten i det som kalles for Web 3, som Opera som nettleser er ganske alene om å støtte.

Rett før månedsskiftet fikk Opera 57 for Android støtte for blokkjede-domenet .crypto for registrering av kryptolommebøker. Dette domenet er basert på et blokkjedebasert navnesystem som bygger på Ethereum-plattformen.

Andre nyheter inkluderer visse forbedringer knyttet til datasparingsmodusen, visning websider i offline-modus, samt raskere tilgang til websider som er inkludert i Speed Dials.

Edge med vertikale faner

Microsofts nettleser er også basert på Chromium og snart mye av den funksjonaliteten som vi har nevnt som Chrome-nyheter. Nylig presenterte Microsoft noen kommende nyheter som kun gjelder Edge.

Det ene er et konsept som kalles for vertikale faner, som i alle fall Vivaldi tilbyr fra før. I andre nettlesere kan dette oppnås ved hjelp av utvidelser.

Ifølge Microsoft skal denne funksjonaliteten gjøre det enklere å finne og håndtere faner når det er mange faner som er åpne i nettleseren på en gang.

Saken fortsetter under bildet.

Vertikale faner skal komme til Microsoft Edge i løpet av noen måneder. Foto: Microsoft

Edge skal etter hvert også få det Microsoft kaller for smart kopier, det vil si markering, kopiering og liming av webinnhold inn i dokumenter uten at formatteringen blir borte. I alle fall slikt som tabeller, bilder og lenker skal følge med.

På denne siden demonstreres det hvordan man kan velge ut en kolonne i en tabell på webside og lime den inn i en e-post i webutgaven av Outlook.

Designsamarbeid om HTML-skjemaer

Google og Microsoft har det siste året samarbeidet om å gi felter og andre elementer i HTML-skjemaer en ny design for Chromium-baserte nettlesere. Dette har allerede blitt tatt i bruk i Edge. I Chrome vil det være aktivert som standard fra og med versjon 83. Det er likevel allerede mulig å aktivere dette i Chrome 81 ved hjelp av chrome://flags/#form-controls-refresh.

Mens utseendet til de eldre skjemaelementene ofte har vært tilpasset designet til operativsystemet som nettleseren kjøres på, har nyere elementer i større grad vært tilpasset den stilen som var populær da de kom. Dette har, i alle fall i Chromium-baserte nettlesere gjort at standardutseendet på elementene har vært lite ensartet og iblant blitt opplevd som noe gammeldags.

For å bedre på dette, har webutviklere ofte valgt å endre utseendet til skjemaelementene gjennom stilsett.

Saken fortsetter under bildet.

Endringen i utseende på HTML-skjemaelementer i blant annet Chrome. Chrome 80 til venstre, Chrome 83 til høyre. Skjermbilde: Google

Målet med det nye utseendet er at det skal være både vakkert og nøytralt. Borte er bruken av gradienter, og i det hele tatt er designen flatere, noe som også preger designen i flere av dagens operativsystemer.

I tillegg til selve utseende, skal de nye skjemaelementene vær mer berøringsvennlige og gi bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede brukere. Blant annet skal fokusindikatoren være mer synlig. Det er også lagt vekt på at de ulike elementene skal fungere bedre enn i dag på berøringsskjermer i alle størrelser.