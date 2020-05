NFC-teknologien har fått støtte for trådløs lading

NFC-teknologien (Near Field Communication) har allerede en rekke bruksområder, men mange kjenner den nok best som teknologien som åpner for kontaktløs betaling med mobilen. Med en oppdatert versjon av standarden skal NFC få et nytt bruksområde, nemlig trådløs lading av små, batteridrevne forbrukerenheter, slik som trådløse øreplugger, smartklokker, treningsarmbånd, digitale penner og utstyr, inkludert IoT-enheter (Internet of Things).

Løsningen er basert på Wireless Charging Specification, som opererer med en grunnfrekvens på 13,56 MHz og bruker den eksisterende NFC-teknologien til å kontrollere effektoverføringen. Det skal kunne overføres en effekt på opptil 1 watt.

Åpner for mer lukket design

En fordel med løsningen er at det ikke er nødvendig med noen ekstra antenne for å utføre ladingen. Det kan gjøres med samme antenne som NFC-kommunikasjonen benytter. Det betyr likevel ikke at eksisterende enheter kan støtte teknologien bare med en programvareoppdatering.

– NFC-basert trådløs lading er virkelig forvandlende fordi den endrer måten vi designer og samhandler med små, batteridrevne enheter, ettersom elimineringen av kontakter og ledninger åpner for mindre og hermetisk forseglede enheter, sier NFC Forum-formann Koichi Tagawa i en pressemelding.

Kort rekkevidde

Muligheten for å kunne lade enhetene uten å måtte koble til en ledning, kan være praktisk. Men NFC-rekkevidden, som er begrenset til 4 cm, gjør at enhetene i liten grad kan brukes mens de lades. Og med bare 1 watt effekt, kan det nok ta en del tid å lade enkelte enheter.

Allerede i dag finnes det en god del smartmobiler som støtter såkalt reversert, trådløs lading ved hjelp av Qi-standarden. Det vil si at mobilene kan brukes til å lade andre enheter, inkludert mobiler, ved å legge dem inntil hverandre. Også rekkevidden til Qi er begrenset til 4 cm, men standarden støtter langt høyere ladeeffekt, mellom 5 og 30 watt.

Selv om NFC Wireless Charging Specification nå er ferdig, kan det fortsatt ta ganske lang tid før støtte for den begynner å bli bygget inn i nye enheter.