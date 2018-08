Nikon lanserer ny serie fullformat uten speil. Vraker i samme slengen objektivfestet de har hatt siden 1959

Torsdag morgen slapp Nikon nyheten om sine nye speilløse fullformatkameraer. Rundt fem år etter at Sony lanserte sine og har hatt stor suksess. De har spist markedsander fra Canon og Nikon.

Nå er det altså nok for Nikons del som viste frem nye Nikon Z6 og Z7 på en pressekonferanse i London. Inntrykket er at dette er to kameraer som tar igjen det tapte.

Enorm tilhengerskare

Om de er bedre enn Sony får tiden vise, men Nikon har en enorm tilhengerskare hvor mange sikkert vil ta det store spranget. De fleste vil nok mene at dette er et stort fremskritt, men det burde ha kommet for lenge siden.

Vi spurte Nikons europasjef, Toru Iwaoka, det åpenbare spørsmålet om hvorfor Nikon først kommer nå, fem år etter Sony. Vi hadde ikke ventet å få et svar fra hjertet.

— Det kommer en ny generasjon brukere som ikke ønsker seg speilreflekskameraer. Til nå har de fleste foretrukket optisk søker, men ungdommen er vant med mobiler og ser ikke poenget med det, sier han.

Europasjefen: Nikons europasjef, Toru Iwaok, mener de har lagt seg foran med de to nye speiløse fullformatkameraene sine. Foto: Odd R. Valmot

– Lager de beste kameraene

Iwaoka mener Sony trengte noe nytt når de lanserte sine speilreflekskameraer etter å ha kjøpt kameradivisjonen i Minolta.

De fikk ikke mye vind i seilene og da var det naturlig for dem å satse på speilløse fullformatkameraer i stedet.

— Nikon har brukt tiden godt og vi har utviklet det vi mener er de aller beste speilløse fullformatkameraene som finnes i dag. Kombinasjonen av de nye kamerahusene og objektivene er vanskelig å slå, sier han.

Begge kameraene kommer med en ny serie objektiver. Det må til om man skal få full glede av kameraene, men Nikoneiere med skuffa full av objektiver kan kjøpe et adapter fra gammel til ny innfesting.

Byttet feste fra 1959

For med de nye kameraene og objektivene kommer Nikon også med innfesting etter å ha hatt den samme siden 1959.

Nå har innerdiameteren økt 19 prosent til 55 mm. Adapteret handler ikke bare om innfestingen. Den flytter også de gamle objektivene bort fra sensoren på en avstand som tilsvarer speilmekanismen.

Konkurrentne: De er omtrent like store de speiløse kameraene fra Nikon (t.v.) og Sony. Foto: Odd R. Valmot

Fra objektivinnfestingen til sensoren er det nå 16 mm. Før var det 46,5 mm og det er hemmeligheten bak det mye tynnere kamerahuset. I starten kommer det tre nye objektiver til de to nye kameraene.

Solid sortiment

Det objektivet de fleste kanskje foretrekker er en zoom på 24-70mm f/4. Alternativt finnes en 35mm f/1.8 og en 50mm f/1.8. Men Nikon har selvfølgelig planer om å utvide sortimentet mye. De har sagt at de kommer med et objektiv på 58 mm med utrolig lyssterke f/0,95.

Prisene for de nye kameraene er faktisk noen tusenlapper billigere enn dagens tilsvarende modeller med speil. Objektivene er billigere også, selv om de er vanskeligere å sammenlikne.

Premiummodellen med speil, D850 som har samme sensorstørrelse med 45 MP har høyere listepris enn nye Z7 med en etter sigende forbedret 45,7 MP sensor. Det skulle forresten bare mangle for å produsere et speilløst kamera er billigere enn et med et komplekst, og særdeles presist, mekanisk speil.

41 000 kroner

Dessuten må Nikon se over gjerde til Sony og prøve å friste de speilløse kundene til å velge seg.

Endelig lading i kameraet: Nå trenger man ikke ha med ladedokk lenger. De nye kameraene kan lade via USB-C. Som moderne mobiler, PC-er, nettbrett, bluetooothhøyttalere og andre dingser. Foto: Odd R. Valmot

Med det nye zoomobjektivet vil Z7 koste 40 990 kroner. Kameraet har et spenn i ISO fra 64 til 25 600.

Z6, som har et 24,5 MP, med det samme objektivet koster 24 990 kroner. Her har man et ISO-spenn fra 100 til 51 200.

Begge kameraene har fokus-«piksler» i sensoren som tar seg av autofokuseringen.

Det er 493 i Z7 og 273 i Z 7. De gjør såkalt fasesdeteksjonfokusering, men kameraene har også kontrastdeteksjon. Kameraene velger selv hvilken metode som er best til enhver tid. Men at det går fort kan vi underskrive på etter å ha prøvd dem på pressekonferansen.

Expeed 6

Store søkere: En svært LCD skjerm kan som før brukes til å søke og ta bilder, men nå finnes det også en høyoppløst OLED-søker i stedet for en optiske. Foto: Nikon

Naturlig nok er elektronikken også fornyet og kameraene har fått en ny generasjon bildeprosessor: Expeed 6.

Begge kameraene har en mekanisk lukker som stenger for alt lys inn på sensoren. Men det er mulig å koble ut den og bruke elektronisk lukker i stedet. Da kan kameraet settes i en stillemodus som ikke er mulig med speilrefleksene. Da vil det alltid si klikk og det er greit å kunne skru av.

Selve vibrasjonskanselleringen er nå bygget inn i kameraet og fungerer langs fem akser.

Den er blitt så bra at Nikon hevder å kunne ta sylskarpe bilder uten stativ med en lukkertid på ett sekund. Det gjør selvfølgelig at egenskapene i mørke er svært mye bedre enn før.

TV-produsenter ville ledd

Det man ikke får, og som sikkert noen garvede speilrefleksbrukere vil savne, er den optiske søkeren.

Til gjengjeld får man en OLED-basert søker i stedet som faktisk bruker bildesensoren til å vise det bildet den ser, og det er jo den som skal ta seg av fotograferingen.

OLED-skjermen har en oppløsning på 0,92 MP, men Nikon og de andre produsentene liker å kalle det 3,69 megaprikker – som alle TV-produsenter ville ha ledd av.

Tynnere: Uten speil er det mulig å gjøre kamerahuset 30 mm tynnere enn med. Det merkes veldig godt, Men grepet er like bra. Bedre faktisk. Foto: Nikon

Det at tallet må deles på fire og ikke tre skyldes av skjermen er basert på piksler bestående av et rødt, et blått, et grønt og et hvitt subpiksel.

I tillegg har man selvfølgelig den 3,2 tommer store LCD-skjermen på baksiden som kan felles ut, ned og opp. Det er jo slik fotografering mobilgenerasjonen er vant til.

120 bilder i sekundet

Slike kameraer brukes ikke bare til bilder, men til video også. Begge tar selvfølgelig 4K eller UHD video, men dette kan også ta såkalt high framrate video med 120 progressive biler i sekundet i HD-oppløsning.

Vi vet ikke om vi bør skryte av Nikon for endelig å ha kommet med en USB-C port som også kan lade batteriet inne i kameraet.

Det er jo nesten utrolig hvor trege de store kameraprodusentene har vært på dette området. Men endelig.