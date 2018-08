Det er nesten utrolig at det har tatt så lang tid. Begge de to ledende fotogigantene har sett at mobilkameraer gradvis har overtatt markedet for de små kompaktkameraene, men de har støttet seg på et godt salg av digitale speilreflekskameraer. Det var en god ide for mange år siden, ikke minst fordi slike kameraer kunne bruke den samme optikken som de gamle filmbaserte kameraene. Begge høstet gevinsten av at alle fotoentusiastene skulle bytte fra film til digital. Ikke bare en gang, men mange, etter hvert som kameraene og sensorene ble stadig mer kapable.

Bakgrunn: Nikon lanserer ny serie fullformat uten speil

Men i den nye verden var speilet en slags anakronisme. Det ble presentert et utall argumenter for hvorfor det var så flott og hvordan det tillot brukerne å se ut gjennom objektivet. Noen argumenter var nok gyldige før, men det er et faktum at de fleste er gått ut på dato for lenge siden. Hvorfor det er så viktig å se det optiske bildet av motivet er vanskelig å forstå når søkerfunksjonen nå finnes både høyoppløselig for et øye og på en svær skjerm på baksiden. Her ser man faktisk det bildesensoren ser, og det er jo mer «virkelig» med hensyn til bildet man tar, enn det optiske bildet.

I elektronikkens tidsalder er mekanikk en brems

Men det viktigste er at speilet, som var så nyttig på filmbaserte kameraer, tar plass og vekt og øker kostnadene. Dette er presisjonsmekanikk av ypperste klasse, men de fleste skjønner at mekanikk er en brems i elektronikkens tidsalder.

Det skjønte i hvert fall Sony for mange år siden. Selskapet, som også er verdens største produsent av bildesensorer, har pumpet ut speilløse fullformatkameraer i årevis. Og markedsandelene har gått Sonys vei like lenge.

Det er ikke det at de to fotogigantene ikke har speilløse kameraer. Canon har gjort det svært bra med sine EOS M-kameraer, men dette er APS-C kameraer og ikke heller ikke så avanserte som de man får med speil. Nikon kom for mange år siden med små og gode speilløse kameraer med utskiftbar optikk, men akk så små sensorer. De er blitt «spist» av mobilprodusentene.

I denne sammenhengen er det også verd å nevne Panasonic og Olympus som har gjort det bra på speilløse systemkameraer, men de bruker sitt eget litt mindre format på bildebrikken.

Sent, men bra

At Nikon nå, og Canon etter ryktene å dømme snart, vil lansere speilløse fullformatkameraer vil bli svært godt mottatt av entusiastene. Begge har sine svorne fans, selv om det nok har blitt færre av dem. Problemet for mange av dem nå er at de har investert i kostbare objektiver. De kan selvfølgelig brukes videre, men det krever en adapterring som flytter objektivet ut fra sensoren like langt som avstanden som før ble brukt til speilmekanismen. Skal man ha full glede av dem må man ofre litt av kompaktheten som de nye systemkameraene tilbyr. Derfor kommer det også en ny generasjon objektiver som er tilpasset den mye kortere avstanden inn til sensoren.

Den beste forsikringen for fotogigantene er å tilby moderne systemkameraer med så stor sensor som mulig, altså fullformat

Det er all grunn til å tro at entusiastene, både amatører og profesjonelle, vil bla opp mye for å modernisere utstyret sitt når merket de sverger til har stemplet speilløse toppkameraer som godkjent. Spørsmålet nå vil nok bli hvor lenge de med speil kommer til å bli produsert. De siste speilelskerne vil nok ikke gi seg på en stund, men flertallet av de som skal ha nytt kamerahus vil nok ta skrittet over i den nye ikke-mekaniske verden.

Hvordan fremtiden ser ut, er vanskelig å spå. Den beste forsikringen for fotogigantene er å tilby moderne systemkameraer med så stor sensor som mulig, altså fullformat. Mobilprodusentene har innsett at kameraet, det vil si kameraene, er den viktigste funksjonen for å få fart i salget. Bare se på hvordan kombinasjonen av tre kameraer koblet til avansert programvare med islett av kunstig intelligens har gjort susen for Huawei som nå har gått forbi Apple på verdensmarkedet. Hvis vi ser ti år tilbake hadde mobilene latterlig dårlige kameraer. Derfor skjøt salget av digitale kompaktkameraer i været og det så nesten ut som denne stigen gikk inn i himmelen. I dag er det ikke mange trinn på den stigen og de som nå trekker et kompaktkamera opp av lomma og fotograferer ser man nesten rart på.

Mobiler vil alltid ha et problem med størrelsen, noe som begrenser størrelsen på sensoren og optikken. Men vi har sett hvordan innovasjonen har vært til nå og det er ingen grunn til å tro at den stopper opp. Ti år fra nå er det systemkameraer med stor sensor fotoprodusentene lever av. Mellomsegmentet vil bli spist av mobilprodusentene.