Nittenåringen tjener millioner på Youtube-videoer

PALO ALTO, USA (digi.no): Over 2,8 millioner mennesker abonnerer på kanalen hans, Red Arcade. Videoene har blitt sett over 760 millioner ganger. I fjor tjente kanalen inn 1,7 millioner kroner – i år blir det mer.

Statistikksiden Social blade rangerer den som den nest mest innflytelsesrike norske Youtube-kanalen, bare slått av Alan Walker.

Likevel er det nesten ingen i Norge som vet hvem Olaf Uhre er.

Norges største

Nittenåringen med capsen bak frem sitter på et kontor i Nordic innovation house sine lokaler i Palo Alto i Silicon Valley og viser frem kanalen sin.

– Red Arcade er norges største gaming-kanal, men vi har veldig få norske seere, forteller Uhre.

– Kanaler på norsk, som Noobwork, er mye større i Norge. Over førti prosent av seerne våre er fra USA.

Kanalen lager montasjer av innsendte klipp fra spill som Fortnite, Rainbow Six Siege og PUBG og legger til blant annet musikk og lydeffekter.

Med på laget har Uhre én redigerer i USA og én i Ukraina, som bidrar som frilansere. Ellers gjør han alt selv.

– Jeg holder på med det fra jeg står opp til jeg legger meg om kvelden. Vi får inn utrolig mange klipp hver dag, så det tar mye tid å se gjennom alle.

Sluttet på skolen

Det er ingen tvil om at folk liker jobben nittenåringen legger i videoene. I gjennomsnitt får kanalen nærmere 1,9 millioner visninger og over 3700 nye abonnenter daglig, ifølge Social blade.

Da kanalen begynte å ta av, sluttet Uhre på videregående og startet med videoredigeringen fulltid.

– Foreldrene mine var egentlig fornøyd, for jeg gikk ikke så mye på skolen uansett. Så de var mest glad for at jeg fant noe annet å gjøre, de syntes nok ikke jeg var så produktiv, forteller Uhre og smiler skjevt.

– De trodde jeg bare satt og spilte og kasta bort livet mitt. Så kom jeg plutselig og fortalte at jeg hadde tjent 70 000 kroner den siste måneden, og at jeg skulle slutte på skolen.

Han håper å kunne fortsette med det han driver med, og vil helst slippe å starte på skolen igjen. Nå er planen å være i Palo Alto til desember, for å få inspirasjon og lære om hvordan han kan ta kanalen videre.

Red Arcades video «Top 200 funniest fails in Fortnite» er sett 62 689 300 ganger. Skjermbilde: Red Arcade

En million for én video

Foreløpig gjør Uhre seg til millionær på det han gjør. I fjor dro han inn 1,7 millioner kroner. Seertallene har vært enda bedre i år.

Selv regner han omtrent to dollar per tusen views. Den mest sette videoen i år ble sett over 62 millioner ganger – som dermed tilsvarer over en million kroner for én video.

Det er imidlertid lite ved Uhre som gir preg av hverken millionær eller stjernenykker. Han er godt fornøyd med å være anonym.

Ingen steder er navnet eller ansiktet hans koblet til kanalen, hverken på Youtube eller i andre sosiale medier.

– Det er ingen som vet hvem jeg er i Norge, bortsett fra vennene mine. Det er egentlig ganske deilig, forteller han.