Nkom: 58 datasentre har registrert seg innen fristen

Ved årsskiftet ble det innført registreringsplikt for datasenteroperatører for å gi myndighetene bedre oversikt over næringen, som hittil har vært lite regulert.

– For første gang har vi nå fått innledende oversikt over datasenteroperatører i Norge. Oversikten blir sentral og legger grunnlaget for å følge opp de viktige sikkerhetskravene som stilles, herunder myndighetenes tilsyn med næringen, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått ansvar for å følge opp og føre tilsyn med datasenteroperatørene.

– Vi er veldig glade for at så mange har registrert seg innen fristen, sier sikkerhetsdirektør i Nkom Svein Scheie.

Nkom har startet arbeidet med å følge opp datasenteroperatørene som ikke har registrert seg.

Sikkerhetsdirektør i Svein Scheie i Nkom oppfordrer datasenteroperatører som enda ikke har registrert seg til å ta kontakt med dem. Foto: Nkom