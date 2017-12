Nkom aksepterer Telias Music Freedom inntil videre

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kunngjorde i dag at den har vurdert Telias Music Freedom, et nulltakseringstilbud som er inkludert i enkelte av selskapets mobilabonnementer, opp mot de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet. Selv om Nkom stiller seg kritiske til enkelte av kriteriene ved tilbudet, har myndigheten besluttet at det ikke er grunnlag for å gi pålegg på dette tidspunktet.

Nkom skal likevel følge utviklingen av nulltaksering i Norge nøye i tiden framover.

Mild kritikk

De kritiske kommentarene gjelder særlig forhold som at omfanget av innholdstilbydere som i realiteten er omfattet av ordningen, er ganske begrenset og består av store, veletablerte tilbydere.

Nkom mener at slik nulltaksering begrenser sluttbrukernes valgfrihet, spesielt når datakvotene som inkluderes i andre abonnementer er relativt små i forhold til prisen, i alle fall når man sammenligner med andre land.

Myndigheten poengterer dessuten at nulltaksering er et økende fenomen. Generelt mener myndigheten at nulltaksering har en uheldig virkning, ikke bare når det gjelder sluttbrukernes valgfrihet og konkurranseforholdet mellom ulike applikasjoner, men også mellom ulike kategorier av applikasjoner.

Det trekkes også fram at Telia Music Freedom tilbys av en aktør med betydelig innflytelse på markedet for mobilnett basert internettaksess.

Har alternativer

Samtidig heter det i pressemeldingen fra Nkom at nulltakseringen har begrenset utbredelse i markedet for mobil internettaksess, og at sluttbrukerne uansett har mulighet til å velge alternative tilbud hvor internettaksess over mobilnettet uten at nulltaksering er inkludert.

– Etter en totalvurdering mener derfor Nkom at det ikke er grunnlag for å gi pålegg på dette tidspunktet, heter det i pressemeldingen fra Nkom.

– Dersom nulltakseringsordningene i markedet ikke fungerer tilfredsstillende, og særlig dersom utbredelsen øker markant, er det sannsynlig at Nkom vil måtte revurdere analysen av nulltaksering i markedet.

– I dialog med flere

Angående utvalget av tjenester som Telia tilbyr i nulltakseringstilbudet, har selskapet tidligere antydet at dette vil bli utvidet.

– Vi har åpnet opp for å nulltaksere en hel kategori, i dette tilfellet musikkstrømmetjenester. Vi diskriminerer ingen, og alle som leverer en musikkstrømmetjeneste – eksisterende eller nye – kan derfor bli del av Telia Music Freedom. For øvrig er vi i dialog med flere musikkstrømmetjenester som vi satser på å inkludere fremover. Dersom vi skulle åpne for å nulltaksere nettradio, ville det samme blitt gjeldende for alle nettradiotjenester, sa Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør hos Telia, til digi.no i november i forbindelse med en relatert sak.

Selskapet ber tjenester som ønsker å bli omfattet av Music Freedom, om å ta kontakt via denne siden. Foreløpig er det bare Spotify, Tidal, Apple Music og Beat som støttes.

Nkom gjorde en vurdering av Telenors tilsvarende nulltakseringstilbud, også det kalt Music Freedom, i sommer. Heller ikke da fant myndigheten det forholdsmessig å gi pålegg.

