– Fratredelsen skjer etter feil håndtering av pendlerboligutgifter, melder Nkom selv i en pressemelding.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom går inn i rollen som fungerende direktør.

Må betale tilbake nær 300.000

Pål Wien Espen har fått dekket sin pendlerbolig i Lillesand uten at det var avklart med departementet. Slike ordninger kan ikke etater tilby på egen hånd.

– Arbeidsbetingelser for toppledere i underliggende etater skal fastsettes av overordnet departement i henhold til statens lederlønnssystem, skriver Nkom nå.

Nå skal Espen betale tilbake utgiftene, som skal være på rundt 290.000 kroner. I tillegg går han av, etter å ha vært i jobben siden 2. november 2020. Espen er utdannet jurist og kom til stillingen fra sikkerhetsselskapet Verisure, der han var juridisk direktør.

John-Eivind Velure tar igjen over rollen som fungerende direktør. Foto: Nkom Foto: Nkom

Nå tar Jon-Eivind Velure igjen over jobben han også fungerte i en periode før Espen ble ansatt. Rollen som Nkom-direktør er en åremålsstilling på seks år.

– Nkom har et stort og viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for en sikker og robust digital grunnmur med mobiltjenester og internett til alle i hele Norge. Jeg ser fram til å jobbe videre med Nkoms mange viktige oppgaver sammen med dyktige medarbeidere. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Pål Wien Espen for innsatsen han har lagt ned for Nkom, sier Velure.

Flere ledere har sluttet

Tidligere denne uken ble det klart at også to av Nkoms mest profilerte avdelingsdirektører har sagt opp sine stillinger.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Banksektoren er i omveltning. Dette gjør de for å være i forkant

Lederen for sikkerhetsavdelingen, Elise Lindeberg, skal etter 16 år i Nkom overta som administrerende direktør i det nye datasenterselskapet Skygard i Oslo.

Camilla Broch Pedersen forlater jobben som leder avdelingen for nett og tjenester etter seks år i Nkom.