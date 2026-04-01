Forsinkelsen av KI-forordningen er en gave. Ikke kast den bort

Europaparlamentet har stemt for å utsette forpliktelser av høyrisiko KI-systemer, noe som gjelder både leverandører og idriftssettere. Dette for å gi myndighetene mer tid til å utarbeide «harmoniserte standarder» som skal hjelpe organisasjoner med å faktisk etterleve disse kravene. Parlamentet og Europakommisjonen er enige om utsettelsen, men den må fortsatt godkjennes av en tredje institusjon, Rådet for Den europeiske union, før den er bekreftet.

Mange er lettet. Etterlevelsesteam legger bort veikartene. Utviklere gleder seg å slippe dokumentasjon. Folk spør meg om vi bør avlyse planlagt opplæring i høyrisikokrav.

Jeg forstår lettelsen. Men til mine kunder og andre som har jobbet hardt for å møte fristene i august 2026: nå er deres sjanse til å fortsette og vise markedslederskap.

Full åpenhet: Jeg sitter i den europeiske tekniske komiteen (JTC 21) som lager de harmoniserte ISO-standardene Europakommisjonen har bestilt for å støtte implementeringen av KI-forordningen. Gjennom Standard Norge leder jeg også arbeidsgruppen som er ansvarlig for å kanalisere norske innspill til standarder for risikostyring, kvalitetsstyringssystemer og evaluering av bias i KI. Med andre ord er jeg en av personene som er med på å skrive nettopp den veiledningen denne forsinkelsen er ment å gi rom for.

Så når jeg sier at forsinkelsen er en mulighet, mener jeg det med full kunnskap om hva som kommer.

Kravene har ikke endret seg

Fra der jeg sitter i standardiseringsprosessen kan jeg si det direkte: retningen endres ikke. De harmoniserte standardene vi utvikler er utformet for å gjøre etterlevelse klarere, ikke lettere. Organisasjoner som forbereder seg nå vil oppleve at standardene bekrefter at de allerede er på rett kurs. De som venter til 2027, vil oppleve dem som et startskudd. For disse standardene vil hjelpe deg, men de kan ikke hjelpe hvis du allerede har utviklet eller implementert et høyrisikosystem uforsvarlig.

Etterlevelse under press ser ut som etterlevelse. Etterlevelse av eget valg ser ut som lederskap.

Organisasjonene som vil definere ansvarlig AI-lederskap i Norge, er ikke de som treffer fristen i siste liten, om dette er 2026 eller 2026. Det er de som, gitt alle mulige unnskyldninger for å stoppe, velger å fortsette.

Det er en historie du kan fortelle til NKOM, til kunder og til styret.

Hvis du fortsetter etterlevelsearbeidet ditt gjennom denne utsettelsesperioden, demonstrerer du at ditt engasjement for grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse (hele hensikten bak KI-forordningen) ikke er betinget av en juridisk frist. At det gjenspeiler hvem din organisasjon er, hva du står for, ikke hva du er pålagt å gjøre.

Hvis du fortsetter KI-forordningsarbeidet gjennom utsettelsen, signaliserer du til markedet:

Dine forpliktelser til sikkerhet og rettigheter er internt motivert, ikke eksternt påtvunget.

Du bygger KI-systemer du vil være komfortabel med å forsvare offentlig, før du er juridisk pålagt det.

Du er den typen organisasjon NKOM ønsker å samarbeide med.

Du gir kundene dine en reell grunn til å stole på deg, ikke bare en juridisk grunn til å bruke deg.

Og du har muligheten til å være først.

Dette gjelder deg, selv om ISO-standarder ikke gjør det.

Rådet mitt om å fortsette gjelder alle organisasjoner som utvikler eller bruker høyrisiko KI-systemer. Ikke bare de som planlegger ISO-sertifisering.

Harmoniserte standarder er ett verktøy for å sikre samsvar med KI-forordningen, og et nyttig ett. Men de er ikke det eneste verktøyet, og for mange scale-ups og SMB-er som jeg jobber med, er de kanskje ikke det rette startpunktet. Det er helt greit. KI-forordningen krever ikke at du sertifiserer deg mot en ISO-standard. Den krever at du kan vise at du har tatt risiko, rettigheter og menneskelig tilsyn på alvor.

Bruk tiden til å gjøre arbeidet (bedre)

Jeg foreslår ikke at du ignorerer de praktiske realitetene ved utsettelsen. Bruk gjerne den ekstra tiden godt. Bruk den til å stressteste risikoklassifiseringsbeslutningene dine. Bruk den til å styrke mekanismene for menneskelig tilsyn. Bruk den til å gi teamene dine en grundig forståelse av hvorfor disse kravene eksisterer, ikke bare hva de er. Og for de som ønsker å følge standardene når de er klare: organisasjoner som har fulgt standardiseringsprosessen vil ha et stort forsprang når veiledningen lander.

Bruk tiden til å gjøre arbeidet bedre. Ikke til å utsette det.

Vinduet for markedslederskap vil lukke seg

Full håndhevelse vil komme. De harmoniserte standardene vil lande. Når de gjør det, vil noen organisasjoner slite med å etterleve i siste liten, mens de som brukte hele utsettelsesvinduet til å bygge noe de er stolte av, vil stå stødig.

Kundene dine vil kunne se forskjellen.