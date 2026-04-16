Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjon

Selskapet får boten for ulovlig kommunikasjon med flere satellitter fra Antarktis og Svalbard, opplyser Nkom.

– Det er alvorlig at KSAT ved flere anledninger har kommunisert med satellitter uten tillatelse. Derfor varsler vi et høyt overtredelsesgebyr, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slette, i en pressemelding.

I desember i fjor måtte KSAT betale 250 000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha kommunisert ulovlig med en satellitt fra jordstasjonen på Svalbard (LENKE). Det nye gebyret kommer fordi selskapet over flere måneder har hatt kontakt med totalt fem satellitter uten tillatelse, opplyser Nkom.

Tar det alvorlig

Kommunikasjonsrådgiver Mali A. Arnstad i KSAT bekrefter at de har mottatt varselet om gebyret.

– Varselet gjelder forhold fra en periode der våre interne prosesser ikke i tilstrekkelig grad sikret at nødvendig lisensiering forelå før satellittkommunikasjon. Vi tar varselet på største alvor. KSAT har over tid arbeidet med å tilpasse og forbedre rutiner og systemer i dialog med Nkom, som en naturlig følge av økt satellittaktivitet. Vi har gått gjennom rutiner internt og med relaterte tredjeparter. Før tilsynet ble gjennomført var ytterligere tiltak igangsatt, men ikke fullt ut implementert, sier hun.

– Vi vil understreke at lisensene i etterkant har blitt godkjent av Nkom. Vi vil gi våre innspill innen fristen før det fattes et endelig vedtak, avslutter Arnstad.

Førte tilsyn

Hendelsene ble avdekket da Nkom førte tilsyn ved TrollSat (jordstasjonen i Antarktis) og SvalSat (jordstasjon på Svalbard) i november 2025.

At selskaper kommuniserer med satellitter de ikke har tillatelse til, er i strid med forskriftene som regulerer bruk av jordstasjoner i Arktis og på Svalbard. Slette understreker at det er viktig for tilliten at regelverket følges og at avvik oppdages.

– Det er viktig at de som har tillatelse til å drive satellittaktivitet i Arktis og på Svalbard, gjør det i tråd med regelverket. Det er viktig for tilliten mellom myndigheter og aktører og for tilliten mellom norske og utenlandske myndigheter.

KSAT har nå tre uker på seg til å komme med innspill før Nkom fatter endelig vedtak i saken.