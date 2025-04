Selskapet mottok flere millioner kroner i statlig kompensasjon for forsterkningstiltak de skulle ha utført i en rekke kommuner.

Telia rapporterte at de hadde utført arbeidet, men det skulle vise seg at mange av basestasjonene ikke tilfredsstilte kravene.

– Det er et alvorlig tillitsbrudd at Telia over tid har feilrapportert til myndighetene og mottatt penger fra staten for tiltak som ikke er gjennomført. Vi må kunne stole på at selskaper som utfører arbeid i ekomnettene, leverer som avtalt, sier sikkerhetsdirektør Svein Scheie i Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom).

Telia bekrefter at de har mottatt varselet, og sier at de skal så gjennom det før de kommer med svar.

Informasjonssjef Daniel Barhom i Telia Norge. Foto: Telia Norge

– Dette er en sak vi tar på største alvor, og retting av avvik har hatt høyeste prioritet. De fleste av avvikene er nå rettet opp, og resterende avvik vil bli rettet opp i tiden fremover, sier informasjonssjef Daniel Barhom i Telia til NTB.

– Vi har samtidig tatt organisatoriske grep for å forhindre at dette vil skje igjen, og har god dialog med Nkom i denne saken, legger han til.

Mangler i 39 av 58 kommuner

Telia har rapporterte at de bygget ut 58 basestasjoner med såkalt forsterket ekom i perioden 2015–2021. I fjor ble det avdekket at basestasjonene ikke oppfylte kravene i 39 av 58 kommuner.

Forsterket ekom betyr at mobildekningen skal fungere i minimum 72 timer dersom strømmen – og dermed også mobilnett og internett – blir borte over tid.

Svein Sundfør Scheie er sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Foto: Håvard Fossen

Nå varsler altså Nkom millionbot som reaksjon. Størrelsen på gebyret knytter seg til hvor alvorlig overtredelsen anses å være, og hvilken rolle selskapet spilte i det som skjedde.

– Telia er en stor og profesjonell aktør, og da forventer vi at de har orden på rutinene sine og følger opp det de har forpliktet seg til. Det er avgjørende at rapporteringen til Nkom er korrekt, og at de ikke mottar støtte fra staten på feil grunnlag, sier Scheie.

Frist til november med å rydde opp

Telia har fått frist til 1. november i år med å fullføre forsterkningstiltakene i de gjenværende kommunene. Om arbeidet ikke da er utført, varsler Nkom dagbøter på 5000 kroner per kommune som gjenstår.

Avvikene ble oppdaget i forbindelse med tre større hendelser som rammet mobilnettet fjor høst.

Da Nkom undersøkte nærmere, oppdaget man at tre av Telias basestasjoner manglet to uavhengige tilkoblinger, slik kravene tilsier, og som Telia selv hadde rapportert at var på plass.

Selskapet fikk beskjed om umiddelbart å finne informasjon. Den påfølgende rapporten viste at Telia ikke hadde levert redundante løsninger – altså at basestasjonen har flere tilgjengelige systemer som utfører samme type oppgave, slik at funksjonen ivaretas hvis et eller flere systemer skulle falle ut.

– Fikk 9 millioner uriktig utbetalt

Telia fikk til sammen utbetalt 74 millioner kroner for levering av forsterket ekom, men over 9 millioner kroner av dette var uriktig betalt, ifølge Nkom.