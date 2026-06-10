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Nødvarsel testes på mobiler og tyfoner i hele landet

Sivilforsvarets varslingsanlegg vil teste tyfonene i hele landet onsdag klokken 12, i en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil.

Det ser dramatisk ut, men nødvarselet i dag kl. 12 er bare en test.
Det ser dramatisk ut, men nødvarselet i dag kl. 12 er bare en test. Foto: Ørn E. Borgen/NTB
NTB
10. juni 2026 - 08:28

– Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler, står det i en pressemelding fra Statsforvalteren.

Signalet «Viktig melding – søk informasjon» vil være mulig å høre fra tyfoner i hele landet.

Når dette skjer, er det meningen at du skal informere deg om hva som skjer ved hjelp av ulike kanaler som radio, TV eller myndighetenes nettsider.

– I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv, står det i meldingen.

Nødvarselet på mobil testes i hele landet for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel. I tillegg gjøres det for å være sikre på at systemet fungerer som det skal.

Om du ikke ønsker å få varselet, må mobilen være slått helt av eller være i flymodus.

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