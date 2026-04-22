Telenor: Kraftig økning i skadevare – blokkerte 666 millioner nettsider og forsøk på kriminalitet

Telenors svindeltall for første kvartal i 2026 viser at selskapets sikkerhetsfiltre til sammen har blokkert 666 millioner utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Forsøk på spredning av skadevare står for nær 40 prosent av blokkeringene, som gjør skadevare til den største enkeltkategorien av digitale trusler.

– Motivet er ofte økonomisk vinning eller et ønske om å stjele sensitiv informasjon som kan brukes i nye svindelforsøk eller selges til andre kriminelle, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Hun påpeker at denne informasjonen også kan brukes for å få tilgang til en bedrifts nettverk og systemer.

Skadevare er et felles navn på programvare som skader, misbruker eller tar kontroll over mobiler, datamaskiner eller data, som regel uten at brukeren er klar over det. Skadevaren kan brukes til å blant annet stjele informasjon og overvåke brukeren.

– I de fleste tilfellene er det snakk om tjenester brukere selv frivillig har installert og benytter, men som i tillegg inneholder uønsket programvare, forklarer Engebretsen.

Skadevare spres i stor skala gjennom annonser, både gjennom useriøse annonsenettverk og sosiale medier.

– Denne typen kriminalitet er noe alle nordmenn på nett utsettes for, sier Engebretsen.