NATO-styrkene som nå er utplassert nær den russiske grensen i Baltikum og Polen, melder om flere tilfeller av merkelig adferd ved de personlige smartmobilene til noen av soldatene. Dette skriver Wall Street Journal.

Christopher L’Heureux, den amerikanske oberstløytnanten som er kommandant for Battle Group Poland, forteller at han en dag plutselig oppdaget at noen hadde utløst mistet-modusen til enheten. På enheten kunne L’Heureux se et lite bilde av et kart hvor byen på midten av kartet var Moskva. Han gjenforteller den samme historien til PBS NewsHour i videoen nedenfor.

Kunne spore ham

L’Heureux tok kontakt med Apple og fikk vite at de som hadde fått tilgang til enheten, hadde fått tak i passordet hans. Fordi L’Heureux hadde aktivert to-faktor-autentisering, kom angriperne seg riktignok inn, men alt de i utgangspunktet kunne gjøre, var å endre enhetens status til å være mistet.

– Deretter fortsatte de å pinge dem, slik at de fulgte meg rundt hele dagen. Fordi når man trykker på mistet iPhone, pinges den og så vises den på et kart, sier L’Heureux.

Han ble fortalt av Apple at selskapet har observert dette i blant og at det kan dreie seg om kriminell atferd. L’Heureux sier ikke rett ut at det er kan være russiske myndigheter som står bak, men han avviser det på ingen måte.

Ikke alene

Oberstløytnanten forteller til Wall Street Journal at minst seks soldater som han har kommandoen over, har opplevd at deres mobiler eller Facebook-kontoer har blitt hacket.

Ved en NATO-base i Tapa i Estland skal større antall soldater i januar i år ha klaget på at mobilene deres oppførte seg merkelig. Ifølge en ikke navngitt offiser ved basen, skal blant annet kontaktinformasjonen på enhetene ha blitt slettet.

Ifølge Wall Street Journal skal en undersøkelse ha indikert at det på russisk side av grensen var blitt brukt en mobil antenne til å få tilgang til dataene som sendes fra enhetene. Nøyaktig hvordan dette skal ha foregått, er ikke oppgitt.

Etter dette har soldatene ved basen i Tapa sluttet å ha SIM-kort i mobilene sine. De får kun lov til å bruke spesielle WiFi-soner og må ha deaktivert posisjoneringen på enhetene.

Overfor Wall Street Journal nekter russiske myndigheter for at de har utført slike angrep. Men teknikkene som brukes anses som så sofistikerte – blant annet bruk av droner med overvåkningsutstyr – at vestlige myndigheter mener det dreier seg om statssponset aktivitet.

En rekke potensielle hensikter

Det kan være flere hensikter med aktiviteten. Én kan rett og slett være å skremme, ved at angriperne viser noe av den kapasiteten de har. En annen, som enkelte skal ha opplevd, er at informasjon hentet fra enhetene blir brukt som pressmiddel mot soldatene av fremmede agenter.

Det antas også at metodene brukes av russisk etterretning for å overvåke størrelsen på troppene ved de nye NATO-basene, for å se om dette er i henhold til de offisielle tallene.

En kompromittert, privat enhet som bringes inn i sikre områder, slik som kommandoplasser, kan brukes til å samle inn følsom informasjon.

Dessuten kan angripernes tilgang til enhetene brukes til å forsinke responsen under kritiske situasjoner, for eksempel ved å sende ut falske instruksjoner til styrkene fra kommandantens smartmobil. Selv om private kommunikasjonsenheter aldri skal brukes til slik kommunikasjon, forteller representanter for NATO-land til Wall Street Journal at dette likevel kan føre til forvirring.

Mer GPS-klussing

Dette er ikke den eneste formen for elektronisk krigføring som Russland nå trolig tester ut. I går meldte NRK at flyvere i Øst-Finnmark har måttet greie seg uten GPS-signaler i omtrent en uke i begynnelsen av september. Dette skyldtes forstyrrelser som kom fra øst.

I august omtalte digi.no en hendelse i Svartehavet hvor et 20-talls skip opplevde at de mottok falske GPS-signaler. Vladimir Putins antatte sommerresidens befinner seg i nettopp dette området, og det har i ettertid kommet spekulasjoner om at forstyrrelsene er ment å hindre droner i å finne fram mens Putin er tilstede. Tilsvarende forstyrrelser har også blitt opplevd i Moskva.

