Nok en meldingstjeneste legges ned av Google

I februar satte Google en stoppdato på Hangouts for bedriftsbrukere. Nå legger selskapet ned meldingstjenesten Google Hangouts for privatbrukere, skriver The Verge. Dermed havner nok en meldingstjeneste på Googles gravplass for døde tjenester.

Meldingstjenesten blir riktignok ikke helt borte. Google begynner nå å be brukere av Hangouts flytte over til Google Chat.

Tjenesten Google Chat vil leve i Gmail og i en egen app. Tjenesten vil også være tilgjengelig på nett, slik man er vant til at Hangouts er i dag. Chat, som Google omtaler tjenesten som, er ikke det samme som GChat, tidligere Google Talk, som ble lagt ned tidligere denne måneden.

Bruker du Hangouts, vil samtalene dine automatisk overføres til Google Chat, du vil også få muligheten til å laste ned alle samtaler fra Hangouts før tjenesten blir lagt ned i november.