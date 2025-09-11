Nokia lanserer smartmobil og bærbart mobilnett for militær bruk

Som lesere av Digi Telekom sikkert har fått med seg, har de norske mobiloperatørene jobbet sammen med Forsvaret og leverandører om utvikling av kommunikasjonsløsninger basert på 5G-standarden. En av disse leverandørene er Nokia, som nå har oppgradert sin løsning for mobilnett i en ryggsekk, Banshee 5G Tactical Radio.

Dette er en type utstyr som sannsynligvis kan være aktuelt for det norske forsvaret når de nå skal kjøpe mobiltjenester for to milliarder kroner. Blant utstyret som skal på plass, er mobil dekningsforlengelse. Egentlig en transportabel basestasjon, der vil Nokia-utstyret kanskje vil finne veien inn i et eller annet tilbud.

Nokia Mission-Safe Phone er en smartmobil bygd for røffe forhold. Foto: Nokia

Sikker og robust

Disse to produktene glir inn i ende til ende-løsninger for avansert taktisk kommunikasjon. I en pressemelding krydret med ord som pålitelighet, høy båndbredde, sikkerhet, robusthet og høy ytelse for militære operasjoner forteller Nokia at de leverer det forsvar over hele verden trenger på slagmarken.

Det norske Forsvaret har vært veldig tydelige på at de ønsker seg utstyr som benytter de samme standarder som kommersielle mobiler, slik at de kan dra nytte av den ekstremt kraftige innovasjonen. Nokia skriver at 5G-teknologi øker hastigheten på digitalisering av utstyr for slagmarkene og at militære styrker trenger sluttbrukerutstyr som bidrar til å øke slagkraften. Den nye smartmobilen er laget for å tåle røff behandling, og har selvsagt ytelsen på plass, i tillegg til økt sikkerhet.

Nokia Banshee 5G Tactical Radio er en bærbar basestasjon. Foto: Nokia

Produsert i Europa

Russlands angrep på Ukraina og betydelig skepsis i Europa mot å stole for mye på USA ligger sannsynligvis bak når Nokia understreker at smartmobilen er utviklet og produsert i Europa. Helt uten avhengighet av USA er utstyret likevel ikke. Brikkesettet i mobilen er laget av amerikanske Qualcomm.

Mobilen beskrives som designet for å kunne integrere nye muligheter, applikasjoner og tillegg for å kunne bli tilpasset ulike behov. Den er tilgjengelig i tre ulike versjoner, og alle er sertifisert etter militære standarder.

Den bærbare basestasjonen Banshee 5G Tactical Radio har fått bedre hastighet og lavere svartid/forsinkelse.