Nokia med nytt nettbrett rettet mot service-bransjen

HMD, selskapet som lager Nokia-telefoner, har lansert sitt andre nettbrett. Nokia T10 er et åtte tommers nettbrett som kjører Android 12. Det lille nettbrettet er laget i plast og har en Unison T606 prosessor.

Prosessorvalget bærer preg av at Nokia sikter mot budsjettmarkedet med dette brettet. Materialvalget peker i samme retning. I en pressemelding legger Nokia også vekt på at Google Kids Space følger med brettet.

Rettet mot service-markedet

Under en pressebriefing fortalte representanter fra HMD at Nokias ti tommers nettbrett T20 er godt likt av service-bransjen, ettersom Nokia i tillegg til maskinvare også leverer programvare for bedriftsstyring av enheter.

T20 er i dag i bruk av det tyske jernbaneselskapet DB, blant annet som terminal for bilettkontrollører. Nye T10 er ifølge mobilprodusenten også et nettbrett som vil egne seg godt til billettkontroller, eller som en bærbar salgsterminal.

Så selv om brettet kan virke som om det er rettet mot barn, er nok det en bieffekt av et mål om å treffe bedrifter bedre.

Støtter ikke 5G

Når det kommer til spesifikasjoner, er det ikke mye å skryte av. Nettbrettet har et åtte megapiksel hovedkamera og et to megapiksel frontkamera.

Det er ikke stort med lagringsplass, innebygget er det 32 GB lagring, men det er plass til MicroSD-kort.

Brettet kommer i to varianter, en med WiFi og en med 4G og WiFi. Det er ikke støtte for 5G, noe som kan føles litt rart for et brett som lanseres i 2022. WiFi-versjonen kommer til å koste 1990 kroner og 4G-versjonen 2190 kroner.