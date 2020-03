Nokias nye 5G-mobil skal støtte alle verdens 5G-nettverk

HMD Global har lansert fire nye Nokia-mobiltelefoner, inkludert en 5G-telefon som utmerker seg ved å støtte mange frekvensbånd. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Nokia 8.3 5G fås i en farge kalt Polar Night, som skal være inspirert av den polare vinternatten. Foto: HMD Global

5G-telefonen har fått navnet Nokia 8.3 5G, og er basert på Qualcomm Snapdragon 765G-plattformen. Ifølge pressemeldingen skal dette være den første smarttelefonen der man har lykkes å komprimere mer enn 40 ulike RF-komponenter i én enkelt enhet. Telefonen skal også ha det høyeste antallet nye 5G-frekvenser, fra 600 MHz og opp til 3,8 GHz.

– Denne mobilen er konstruert for å støtte både de mange 5G nettverkene som finnes og de som kommer til å bli introdusert. Den støtter både Standalone og Non-standalone 5G-kombinasjoner som operatører nå ruller ut over hele verden. Følgelig er dette definitivt en globalt tilpasset og fremtidssikker smarttelefon, sier Juho Sarvikas, Chief Product Officer i HMD Global i pressemeldingen.

Telefonen har en 6,81 tommer stor LCD-skjerm med oppløsning på 1080 x 2400 punkter og støtte for HDR. På baksiden er det tre kameraer i tillegg til en dybdesensor. Hovedkameraet er på 64 megapiksler (MP), og så er det et 12 MP ultravidvinkel-kamera og et eget kamera for makro/nærbilder.

Telefonen blir tilgjengelig fra sommeren 2020 til en anslått pris på 599 euro for modellen med 6 GB RAM og 64 GB lagringsplass, eller 649 euro om du vil ha 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass.

Billigere modeller

Nokia 5310 koster ikke mange hundrelappene, og skal ha lang batteritid. Foto: HMD Global

Det ble også lansert tre rimeligere modeller. Den aller billigste er Nokia 5310 – en såkalt «feature phone». Det betyr at det ikke er en smarttelefon – men en enkel telefon med gode, gammeldagse taster. Telefonen har samme navn som Nokia 5310 Xpress Music som kom i 2007, og er inspirert av denne – men det har selvfølgelig skjedd mye med teknologien på 13 år.

Nye Nokia 5310 er utstyrt med MP3-spiller og FM-radio, og har to høyttalere foran slik at man skal kunne høre på musikk når man er på farten. Batteriet skal vare i opptil 30 dager (standby). Prisen blir på 39 euro.

De to øvrige telefonene er smarttelefoner med Android 10:

Nokia 5.3 har et «quad-kamera» på baksiden med egen nattmodus. Foto: HMD Global

Nokia 5.3 har en 6,55 tommer stor skjerm og er benytter Qualcomms Snapdragon 665-systembrikke. Batteriet er på 4000 mAh, som er forholdsvis mye i en telefon med prosessor i mellomsjiktet. Ifølge HMD skal batteriet vare i to døgn. Også denne telefonen kommer med en kameramodul med fire sensorer, slik som Nokia 8.3 5G. Det er imidlertid snakk om et litt rimeligere kamera med 13 MP hovedsensor, en 5 MP ultravidvinkel, en 2 MP makrosensor, samt en sensor for dybdemåling. Telefonen blir tilgjengelig fra april til en anslått pris på 189 euro.

Nokia 1.3 fås i tre ulike farger. Foto: HMD Global

Den siste modellen er Nokia 1.3, med 5,71 tommer skjerm og Qualcomm Snapdragon 215-systembrikke. Telefonen er ganske sparsommelig utstyrt, med 1 GB RAM og 16 GB lagringsplass, men du kan utvide lagringsplassen med et microSD-kort. Telefonen har Android 10 – men det som kalles «Go Edition», en versjon av Android beregnet på telefoner med svak maskinvare. Det er ett 8 MP-kamera på baksiden, og telefonen er ifølge HMD den første smarttelefonen med Camera Go – Googles egen kameraapp for enkle telefoner. Camera Go holder blant annet styr på hvor mye lagringsplass du har igjen for bilder og video, og hjelper deg med å frigjøre plass. Nokia 1.3 blir tilgjengelig fra midten av april til en pris på 95 euro.

Roaming-tjeneste

HMD lanserte også en ny global roamingtjeneste, der man kan melde seg på via en app på telefonen. Man får da tilsendt et SIM-kort som kan benyttes i 120 land verden over.

HMD skriver at de samarbeider med Greenwave Systems og lokale operatører for å øke dekningen i flere land. Et abonnement inkluderer opptil 1 GB data og koster 19,95 euro.