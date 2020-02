Sonys nye 5G-flaggskip har 4K-skjerm og mye raskere autofokus

Sony skulle egentlig ha lansert de nye mobiltelefonene på Mobile World Congress i Barcelona, men som mange kjenner til ble den store mobilmessen avlyst i år på grunn av frykt for corona-viruset.

Selskapet lanserte to nye mobiltelefoner – en ny flaggskipmodell (Sony Xperia 1 II) og en mellomklassemobil (Sony Xperia 10 II). Begge telefonene er vanntette (IP65/68).

Raskere autofokus også i dårlig lys

Sony Xperia 1 II Skjerm: 6,5" OLED, 1644 x 3840 piksler. Corning Gorilla Glass 6.

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 865. Adreno 650 GPU. 8 GB RAM.

Lagringsplass: 256 GB (MicroSD-kortplass)

Operativsystem: Android 10

Teknologi: 4G, samt 5G (700, 1800, 2100, 3700, 3500, NSA/Sub6). Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax (wifi 6). Bluetooth 5.1.

Kamera: 12 MP f/1,7 24 mm, 12 MP f/2,4 70 mm, 12 MP f/2,2 16 mm. 8 MP f/2,0 24 mm frontkamera.

Batteri: 4000 mAh

Størrelse: 165,1 x 71,1 x 7,6 mm

Vekt: 181,4 gram

Pris: Ikke kjent. Tilgjengelig juni 2020.

Sony Xperia 1 II er navnet på flaggskipet, som ifølge selskapet skal være verdens første mobiltelefon med opptil 20 fps AF/AE-sporing. Det betyr at det brukes opptil 20 bilder i sekundet for autofokus og automatisk eksponering av bildet. Ifølge en pressemelding fra Sony gjøres AF/AE-kalkulasjoner 60 ganger i sekundet, og kameraet vil spore objekter kontinuerlig for å gjøre det enklere å fange øyeblikket med riktig fokus og eksponering. Løsningen er hentet fra Sonys Alpha-kameraer med utskiftbart objektiv.

Mobilkameraet har som mange andre også øyesporing for å finne mennesker og dyr, også når de er i bevegelse. Xperia 1 II skal ha blitt enda bedre på øyesporing, og kan nå også fokusere riktig selv om ett øye er tildekket eller et annet objekt er i veien for det objektet du ønsker å ta bilde av.

Ifølge Sony skal rask autofokus også fungere godt når det er lite lys, takket være dobbel fotodiodesensor, autofokus-system som dekker 70 prosent av sensoren, 3D- iToF-sensor og en ny 1/1,7-tommers Exmor RS-bildesensor.

Det er tre 12 megapiksel-kameraer på baksiden av telefonen, på henholdsvis 16 mm, 24 mm og 70 mm – altså vidvinkel, normal og tele. En ny Photography Pro-app gir manuelle kontroller for å sette ISO, lukkertid og annet – og er inspirert av Alpha-kameraene. Telefonen kan nå ta opp 2K-video med 120 bilder i sekundet og 10-bit HDR, eller 21:9 4K-format med HDR i opptil 60 bilder i sekundet.

5G-mobil med tilsynelatende kjappere 4K-skjerm

Sony Xperia 1 II er den første 5G-telefonen fra Sony, og kommer med et Qualcomm Snapdragon 865-brikkesett og 5G-modemet Snapdragon X55 (Qualcomm har nylig lansert X60, som støtter enda flere frekvensområder enn X55).

Xperia 1 II har tre kameraer på baksiden. Foto: Sony

Skjermen er en 6,5 tommer stor 4K OLED-skjerm, som er samme størrelse og oppløsning som i fjorårets Xperia 1-modell. Den kanskje største nyheten er at den støtter en teknologi som kalles «Motion Blur» som skal analysere hva som er på skjermen og justere bildene slik at man skal få en opplevelse som tilsvarer det å ha en skjerm med 90 Hz oppdateringsfrekvens. Det med høyere oppdateringsfrekvens er noe som har kommet i enkelte nye telefoner, og gir jevnere flyt i bevegelser. Sony har altså valgt å droppe raskere oppfriskningsfrekvens, og heller tatt i bruk teknologi som angivelig skal gi den samme opplevelsen.

Sony Xperia 10 II Skjerm: 6,0" OLED, 1080 x 2520 piksler. Corning Gorilla Glass 6.

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 665. Adreno 610 GPU. 4 GB RAM.

Lagringsplass: 128 GB (MicroSD-kortplass)

Operativsystem: Android 10

Teknologi: 4G. Wifi 802.11a/b/g/n/ac. Bluetooth 5.0.

Kamera: 12 MP f/1,7 24 mm, 12 MP f/2,4 70 mm, 12 MP f/2,2 16 mm. 8 MP f/2,0 24 mm frontkamera.

Batteri: 3600 mAh

Størrelse: 157 x 69 x 8,2 mm

Vekt: 151 gram

Pris: 3.490 kroner. Tilgjengelig april 2020

Vi nevner også at skjermen er i det litt spesielle 21:9 kino-formatet Sony sverger til – altså en veldig høy og smal skjerm.

Telefonen kommer med Android 10. Prisen er ikke kjent ennå, men telefonen vil være i salg fra juni 2020. Vi har allerede bedt om å få tilsendt testeksemplar så snart de er tilgjengelige, og kommer tilbake med en test senere.

21:9 også i mellomklassen

I tillegg til flaggskipet, lanserte Sony som nevnt også Xperia 10 II – en telefon i mellomklassen. Mens prisen på Xperia 1 II antagelig vil havne på «feil» side av 10.000-tallet, har Xperia 10 II en veiledende pris på 3.490 kroner.

Sony Xperia 10 II. Foto: Sony

Også denne modellen kommer med 21:9-tommers OLED-skjerm, men med lavere oppløsning og en størrelse på 6 tommer i stedet for 6,5. Oppløsningen er på 1080 x 2520 punkter, mens Xperia 1 II har en oppløsning på 1644 x 3840 punkter.

Xperia 10 II har en litt svakere prosessor, en Snapdragon 655. I tillegg har den bare 4 GB RAM, mot 8 GB i flaggskipmodellen. I motsetning til Xperia 1 II støtter ikke denne modellen 802.11ax (wifi 6).

I likhet med storebror har Xperia 10 II også tre kameraer på baksiden, men ikke samme kameraoppsett. Her er det ett kamera på 12 megapiksler og to på åtte, og de to på åtte brukes til ultravidvinkel (16 mm) og tele (52 mm), mens 12 megapiksel-kameraet brukes til vidvinkel (26 mm). Fjorårets Xperia 10-modell hadde bare to kameraer.

Telefonen kommer i salg fra april.