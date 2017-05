Nordmenn betaler gladelig for strømme-video

Norge ligger i tet i Norden når det gjelder andelen husstander som abonnerer på minst én videostrømmetjeneste (SVOD – Subscription Video On Demand). Dette skriver analyseselskapet Mediavision i en pressemelding.

Andelen i Norge er nå på 45 prosent, fire prosentpoeng høyere enn andelen TNS Gallup meldte om rundt årsskiftet.

Mer enn én

Mer enn halvparten av de som abonnerer på slike tjenester, abonnerer ikke bare på én tjeneste, men på to eller flere. Netflix er den klart største SVOD-tjenesten i Norge.

Tre av fire som abonnerer på SVOD-tjenester, abonnerer i alle fall på denne. Men mange av Netflix-kundene abonnerer også på andre tjenester, ifølge Mediavision.

– Det vi ser akkurat nå, er at antallet SVOD-abonnementer vokser jevnt, både gjennom nye husholdninger som kommer til, samt at flere SVOD-husholdninger velger å skaffe seg mer enn ett abonnement, sier Marie Nilsson, administrerende direktør hos Mediavision, i pressemeldingen.

Netflix vokser mest

– Interessen for levende bilder og video er rekordstort, og husholdningene betaler mer enn noen gang for TV-tjenester. Lokale aktører har dog en utfordring ved at Netflix fortsatt står for en stor del av tilveksten, fortsetter Nilsson.

Ifølge Mediavision utgjør abonnementskostnadene på SVOD-tjenester 19 prosent av alt det norske husholdninger i gjennomsnitt bruker på tv- og videotjenester.

Les også: Norske strømmekunder etterlyser bedre og nyere innhold