Konkurransen i markedet for videostrømming har blitt langt hardere de siste årene. Dette har blant annet ført til at Netflix mistet 200.000 abonnenter i årets første kvartal. Dette førte til at aksjeprisen stupte.

Om denne trenden har nådd Norge ennå, er uklart. En rapport Yougov har utført for blant annet norske Tono, viser at nesten samtlige videostrømmetjenester som er tilgjengelige i Norge, brukes av stadig flere – i alle fall sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse gjort i 2020.

Høyest andel i Norden

I undersøkelsen, hvor drøyt tusen personer mellom 12 og 65 år fra hvert av landene Danmark, Finland, Norge og Sverige er intervjuet, svarte 86 prosent av de norske respondentene at de abonnerer på én eller flere kommersielle strømmetjenester som tilbyr tv-innhold eller film. Dette er den høyeste andelen i Norden, hvor snittet på tvers av de fire landene i undersøkelsen er 81 prosent.

I gjennomsnitt ser de norske respondentene på kommersiell videostrømming i 3,8 timer i uken.

Andelen som benytter strømmetjenestene til de offentlige allmennkringkasterne, som NRK, er ikke like høy. I Norge oppgir 40 prosent at de bruker minst en slik offentlig strømmetjeneste. Det er lavere enn det nordiske gjennomsnittet på 45 prosent. Bare i Finland er andelen lavere.

Når det gjelder tiden brukerne legger igjen i de offentlige strømmetjenestene, er derimot finnene på topp med 1,2 timer i uka. I Norge er det tilsvarende tallet på 0,9 timer, like under det nordiske gjennomsnittet på 1,0 timer.

Brukt av flest

Netflix er den kommersielle strømmetjenesten med klart flest abonnenter i alle de fire landene. Rundt 60 prosent av respondentene i Danmark, Norge og Sverige oppgir at de abonnerer på tjenesten. I Finland er andelen noe lavere, 48 prosent.

I alle landene følger strømmetjenesten til den nasjonale, offentlige allmennkringkasteren på andreplass.

Andelen av respondentene som abonnerer på de ulike videostrømmetjenestene i Norge. Foto: Yougov

I Norge har HBO Max tredjeplassen med tre prosentpoengs margin foran Viaplay. Men avstanden ned til TV 2 Play og Disney+ er derfra bare på to prosentpoeng. Deretter er det mer avstand ned til tjenester som Discovery+ (19 prosent), Amazon Prime (9 prosent) og Apple TV+ (7 prosent), samt strømmetjenestene til store tv-distributørene Altibox, Telenor og Telia.

Ifølge undersøkelsen brukes nesten samtlige videostrømmetjenestene av en større andel av befolkningen enn det som var tilfellet i 2020. Et unntak er C More, som la ned som separat tjeneste i Norge i februar i år. Undersøkelsen oppgir dessuten ikke 2022-tall for RiksTV/Strim.

Bare ni prosent av respondentene oppga at de ikke bruker noen videostrømmetjenester.

Rekkefølgen over er omtrent den samme som i undersøkelsen Norsk Mediebarometer presenterte i april i år. Men tallene for de faktiske andelene varierer en hel del.

Også flest timer

Respondentene har også blitt spurt om hvor mange timer per dag de bruker på å se på innhold fra de ulike abonnementsstrømmetjenester. Også strømmetjenesten til NRK inkludert i de norske tallene.

Andel av den totale tiden som brukes på abonnementsbaserte videostrømmetjenester, fordelt på de ulike tjenestene. Illustrasjon: Yougov

Av den totale seertiden kommer Netflix best ut i Norge, med 21 prosent av totaltiden. 10 prosent av tiden går med i NRKs strømmetjeneste, foran HBO Max med 9 prosent. Flere av de tidligere nevnte har en ensifret prosentandel. Bruken av tjenester som Amazon Prime og Apple TV+ utgjør under 3 prosent av tiden. Disse er derfor med i samlepotten «Others».

Fortsatt mange pirater

I en separat undersøkelse har Mediavision undersøkt hvordan det ligger an med piratkopieringen av film og TV-serier i Norden. 17 prosent av de intervjuede, som er mellom 15 og 74 år, oppgir at de ulovlig har strømmet eller lastet ned film eller TV-episoder den siste måneden. Den norske andelen er på 18 prosent.

Andelen av respondentene som har piratkopiert film eller TV-episoder den siste måneden. Illustrasjon: Mediavision

Ut fra dette har Mediavision kommet til at det er 3,4 millioner pirater i Norden, noe som skal være rundt en halv million flere enn for et år siden.