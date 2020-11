Nordmenn elsker radio. Nå vil Sonos teste betalingsviljen

Sonos har de mest populære multiromhøyttalerne på markedet. Nøkkelen til suksessen er trolig kombinasjonen av utbredelse av høyttalerne og en app som integrerte strømmetjenester på en enkel måte.

Sonosappen gjør det mulig for selskapet å se hva kunden faktisk strømmer. Overraskende nok er radio like stort som strømmetjenester som Spotify, Tidal og mange andre. Lyden av Dagsnytt 18 er kanskje like populært som Rolling Stones.

Radio i HD-lyd

Slikt blir det jo produktideer av. I USA og i Storbritannia lanserer selskapet en ny radiotjeneste med tapsfri lyd i CD-kvalitet. Det vil si 16-bit lydoppløsning og 44.1 kHz samplingfrekvens. Det skal være den høyeste kvaliteten som noen strømmeradio har, og Sonos lover mye eksklusivt innhold.

Sonos Radio HD kommer etter hvert til Norge, men i motsetning til allerede tilgjengelige Sonos Radio, vil den være reklamefri og koste penger. I USA vil Sonos HD Radio koste 7,99 dollar per måned etter en gratis prøvemåned.

Nordmenns radiovaner undersøkt av YouGov Når nordmenn hører på radio, hører vi på… Musikk (84 %) Nyheter (64 %) Talkshows (21 %) Sport (19 %)

Når nordmenn hører på radio, bruker vi… Bilradio (79 %) Vanlig radio (54%) Smarttelefon (43%) Smarthøyttaler (27%)

Nordmenn mener at… TV ikke kan erstatte radio (21 %) Radio føles nostalgisk og trygt (35 %) Det er fint å slippe å velge hva man skal lytte til (26 %)



Trenger den nye appen

Sonos Radio er tilgjengelig i både den gamle Sonos S1-appen og den nye Sonos S2-appen, og her er det allerede rundt 60.000 tilgjengelige radiokanaler. De aller fleste norske ligger inne, i tillegg til flaggskip-kanalen Sonos Sound System. Alle kanalene er gratis. Den nye HD-radiokanalen vil kreve S2-appen.

– Undersøkelsen som YouGov har utført for oss i Norge tyder på at radio fortsatt har et enormt potensial her i landet. Globalt opplever vi en økning på 40 prosent i lyttetimer fra år til år i de 10 millioner Sonos-hjemmene over hele verden. Videre fortsetter radio å representere 50 prosent av all lyttetid på plattformen, og Sonos Radio er den fjerde mest spilte tjenesten på plattformen, sier Sabrina Krim, nordisk PR-sjef i Sonos.

Ulike grunner

Statistikken fra YouGov peker på hva det er nordmenn liker så godt med radio. 4 av 10 hører på radio for å oppdage ny musikk, mens like mange liker å ha bakgrunnslyden fra radioen, selv om de ikke lytter aktivt.