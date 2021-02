Snart får Spotify bedre lydkvalitet

Den svært populære musikkstrømmetjenesten Spotify har nå kunngjort en stor nyhet for dem som er særlig opptatt av lydkvalitet. I en pressemelding har tjenesten nemlig dratt sløret av Spotify Hifi.

Spotify Hifi gir, som navnet antyder, brukerne mulighet til å spille av musikken sin i vesentlig bedre lydkvalitet enn før.

Tapsfri CD-kvalitet

Funksjonen blir altså kun tilgjengelig for Premium-abonnenter og skal rulles ut i «utvalgte markeder» senere i år. Hvorvidt Norge er blant landene er ikke bekreftet ennå, men kan nok regnes som sannsynlig. Flere detaljer om dette skal komme ganske snart, lover tjenesten.

Spotify Hifi gir brukere såkalt tapsfri CD-kvalitet, uten å presisere de tekniske detaljene ytterligere. CD-kvalitet innebærer imidlertid generelt en bitrate på 1411 kilobit per sekund.

Til sammenligning opererer Spotify per dags dato med en bitrate på maksimalt 320 kilobit per sekund for Premium-brukere, og 160 kilobit per sekund for dem som benytter gratisversjonen av strømmetjenesten.

Ifølge Spotify skal både brukere av tjenesten og artister ha etterspurt muligheten til å spille av musikken i høyere lydkvalitet.

Utvider til 80 nye markeder

Med dette følger Spotify etter Tidal, som allerede har et Hifi-tilbud som gir brukerne tilgang til tapsfri lydkvalitet i FLAC-formatet med en bitrate på 1411 kilobit per sekund. Tidal har sågar et Master-tilbud som opererer med en bitrate på 2304-9216 kilobit per sekund.

Spotifys store konkurrent på musikkstrømmemarked Apple Music strømmer for øvrig musikk i 256 kilobit per sekund, og har ennå ikke et tapsfritt tilbud.

Spotify er på hugget på andre områder også. I en separat pressemelding opplyser tjenesten at de nå utvider til hele 80 nye markeder, og legger til 36 nye språk. Medregnet de nye markedene skal tjenesten nå være til stede i over 170 land og regioner.

I sin seneste kvartalsrapport opplyste strømmetjenesten at de nå har til sammen 345 millioner månedlige, aktive brukere, og 155 millioner er betalende Premium-brukere – en oppgang på 24 prosent sammenlignet med samme periode året før.