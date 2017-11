AKER BRYGGE (digi.no): Det snakkes mye om sikkerhet ved bruk av skyløsninger, men til tross for at mange er bekymret for sikkerheten viser en global undersøkelse fra Crowd Research at 76 prosent av de spurte bedriftene har tatt i bruk eller tester ut skytjenester. Samtidig er 91 prosent av organisasjonene bekymret for sikkerheten ved tjenestene.