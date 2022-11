Norge faller tungt på listen over digitaliseringsflinke land

Norge har tapt ledelsen i digitalisering av samfunnet, viser undersøkelsen eGovernmental Benchmark. Hadde dette skjedd innen skisporten, hadde det blitt opprør i gamlelandet. Men det hadde ikke hatt så store konsekvenser – annet enn følelser at vi rykker nedover på rangstigen.

Capgemini gjør hvert år en undersøkelse på vegne av EU og syv andre land om hvordan det står til med digitaliseringen av samfunnet. Det er ikke slik at vi er mindre digitalisert, men andre land har tatt oss igjen og gått forbi. Trøsten får være at selv om Finland, Danmark og Island har passert oss, er vi foran svenskene. Spesielt på gode offentlige tjenester er det mye å gjøre her på berget.

Lite tilpasset andre lands løsninger

– Men koronaen har vist at hvis vi virkelig vil, så får vi det til, sier Øystein Refsnes, som er Capgeminis norske ansvarlige for undersøkelsen. Han er også ansvarlig for offentlig sektor og transport i selskapet.

Han er opptatt av samordning.

– At vi som et lite land med litt over fem millioner skal ha mange parallelle måter å gjøre ting på for i utgangspunktet like tjenester, har jeg begrenset tro på, sier han.

– Vi burde være kommet lenger på tjenester og ikke minst vært bedre til å tilpasse oss systemer fra andre land. Vi har veldig mange borgere fra EU og andre regioner som jobber her, og selv om vi har utviklet tjenester som fungerer for egne innbyggere, burde vi åpne for andre tilsvarende tjenester. Det ville spart både det offentlige og alle som kommer hit for en masse dobbeltarbeid.

Digitalt utenforskap

Men uansett hvor flinke vi blir til å digitalisere, trenger vi også å ta vare på dem som ikke er digitalt kompetente. Det gjelder omtrent 600.000 her i landet, og de skal også sørges for på en god måte. Ikke minst gjennom gode fullmaktsordninger.

– Det er laget en strategi for digitalt utenforskap, men vi ser at det er mange tjenester som i begrenset grad blir tilgjengeliggjort, gitt at tjenestene blir mer og mer digitale, sier Refnes. Dette er blant det vi snakker om i dagens podkast.