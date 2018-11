Norge har verdens nest raskeste mobilnett – gir mobilbrukere omtrent like høy hastighet som over WiFi-nett

Norge har lenge ligget godt an i internasjonal sammenheng når det gjelder gjennomsnittlig netthastigheter, og da særlig på mobilnettet. Som BBC melder foreligger det nå en ny rapport om global netthastigheter, og igjen gjør Norge det bra.

Den nye rapporten er utarbeidet av OpenSignal og fremhever først og fremst det faktum at mange land nå gir mobilbrukere høyere gjennomsnittlige hastigheter på mobilnettet enn det man får via WiFi.

Norge nest raskest i verden

I hele 33 land slår mobilnettet nå WiFi-hastighetene for mobiltelefoner, deriblant Australia, Tsjekkia, Østerrike og Frankrike.

Når det gjelder Norge skiller vi oss ut på en annen måte, nemlig at mobilnettet har omtrent den samme gjennomsnittlige hastigheten som det mobilbrukere får over WiFi.

Ifølge OpenSignal sin rapport har Norge en gjennomsnittlig nedhastighet på mobilnettet på 42,8 Mbit/s, mens gjennomsnittlig WiFi-nedhastighet ligger på 43,9 Mbit/s, altså marginalt høyere.

Dette innebærer også at Norge har verdens nest raskeste mobilnett, kun slått av Sør-Korea, hvor snitthastigheten ligger på 45 Mbit/s.

Norge er imidlertid heller ingen sinke når det gjelder WiFi-hastigheter, selv om vi ligger litt lenger ned på denne listen.

Norge er et av få land som gir mobilbrukere omtrent like høy gjennomsnittlig hastighet på mobilnettet som på WiFi, ifølge OpenSignal. Foto: OpenSignal

Enklere og billige å bygge ut

Med en gjennomsnittlig nedhastighet på nevnte 43,9 Mbit/s kvalifiserer Norge til en fjerdeplass, slått av Hong Kong, Sør-Korea og Singapore, som skilter med hastigheter på henholdsvis 53,3 Mbit/s, 56,3 Mbit/s og 72,8 Mbit/s.

Ifølge OpenSignal er det utbyggingen av 4G LTE som er hovedgrunnen til at mobilnettet gjør det så skarpt sammenlignet med WiFi, og at nye mobilnettstandarder er enklere og billigere å bygge ut enn den infrastrukturen som trengs for å forbedre WiFi.

I tiden fremover vil dette innebære at mobilnettet raskt vil bli en enda sterkere utfordrer til WiFi, nå som 5G-nettene er godt på vei, ifølge OpenSignal.

En annen årsak selskapet peker på er at WiFi-teknologi ikke har en like stor prioritet blant mobilprodusenter, siden moderne mobiler byr på mye teknologi på svært begrenset plass.

Hele rapporten til OpenSignal kan du lese her.

