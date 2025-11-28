Digitalisering og offentlig IT
Norge på jumboplass: Departementet mener bildet er mer nyansert
Tek Norge ba om oppdatert cybersikkerhetstrategi etter at Norge kom på jumboplass. Regjeringen sier de jobber med saken, men mener bildet er mer nyansert.
28. nov. 2025 - 09:11
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
En tjeneste fra