Norge på tolvteplass i hacker-EM

Norges hackerlandslag gikk på en smell med en 12. plass i European cyber security challenge (ESCS). «Landslagstrener» Espen Torseth er likevel svært fornøyd med laget.

Det såkalte europamesterskapet i hacking gikk av stabelen i London mandag og tirsdag.

«Hyggeligste lag»

Tyskland gikk av med seieren i konkurransen, med Frankrike på andreplass og Storbritannia på tredje.

Seniorrådgiver hos Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, Espen Torseth, forteller at arrangørene var skuffet over at de ikke hadde en pris til «hyggeligste lag», som ville gått til Norge.

Visekaptein Nora Futsæter er stolt av laget. Her sammen med kaptein Anders Been Wilhelmsen, fra åpningen av Norwegian cyber range på NTNU. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Likevel virker det ikke som at laget tar plasseringen spesielt tungt. Det var en jevn kamp, og av 230 000 mulige poeng fikk førsteplassen 179 350, mens Norge lå på 147 250 poeng.

– Selvsagt hadde vi likt å være høyere på resultatlista, men med nivået på oppgavene og uttesting av nye oppgaveformer, så er alle resultat høyere enn 145000 noe å være stolt av, sier Torseth.

Stolte av laget

Resultatliste for ECSC 2018 1. Tyskland (179 350 poeng)

2. Frankrike (177 050 poeng)

3. Storbritannia (169 950 poeng)

4. Polen (169 250 poeng)

5. Hellas (166 940 poeng)

6. Italia (166 450 poeng)

7. Estland (156 450 poeng)

8. Belgia (153 450 poeng)

9. Romania (149 950 poeng)

10. Østerrike (147 690 poeng)

11. Spania (147 550 poeng)

12. Norge (147 250 poeng)

13. Danmark (146 250 poeng)

14. Sveits (135 490 poeng)

15. Tsjekkia (134 650 poeng)

16. Liechtenstein (71 640 poeng)

17. Kypros (57 800 poeng) (Kilde: ecsc.eu

Landslagets visekaptein, Nora Futsæter, er også stolt av laget.

– Vi fikk løst mange oppgaver som var vanskelige, og det var utrolig jevnt. Jeg synes vi var kjempeflinke som lag, alle bidro og arbeidet sammen helt til slutten. Men det var mange flinke lag som var med.

– Folk har stått på i løpet av begge dagene og i arbeidet som har blitt lagt ned på forhånd, og det har vært kjempegøy å se hvordan laget har fungert sammen. Helt til siste sekund satt folk på tastaturet og jobba, så vi har virkelig stått på og gjort vårt, forteller hun.

«Ingen europeisk konkurranse uten litt vennlig trashtalk mellom naboland», sier Espen Torseth om bildet han har sendt til Digi.no. Skjermbilde: Espen Torseth

Torseth er enig i at det er verdt å la seg imponere av lagets innsats.

– Vi i støtteapparatet kunne ikke vært stoltere og mer fornøyd med landslaget enn vi er. De jobbet fantastisk sammen, og måten de fungerte på som lag var et eksempel for alle deltakerlandene, sier han.

Fjerdeplass i fjor

Landslaget i ECSC blir valgt ut i Norwegian cyber security challenge (NCSC), som blir arrangert på NTNU i Gjøvik.

I fjor kom det norske landslaget på fjerdeplass, av totalt femten deltakerlag.

Neste års ECSC skal arrangeres i Bucuresti i Romania.