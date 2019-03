Norge samler internasjonal allianse for beskatning av Google og Facebook

Som leder av OECDs skattedirektørnettverk, er Hans Christian Holte en mektig mann. Under toppmøtet i Chiles hovedstad Santiago denne uken prøver han å samle trådene for å jobbe fram et grunnlag for en felles internasjonal skattepolitikk.

– Det er internasjonal enighet om at dagens system ikke fungerer godt nok, sier Holte til NTB.

Svekket tillit

Rundt ham svirrer skattedirektører fra land over hele verden, som mingler og diskuterer utfordringen de alle står overfor.

Ett av de viktigste temaene er på toppmøtet er beskatning av internasjonale digitale selskaper.

Hvorfor skal vanlige folk betale skatt når Facebook og Google slipper unna?

– Det farligste med det, er at du svekker den generelle skattemoralen. Du svekker tilliten til systemet hvis du ikke klarer å fange opp alle deler av økonomien like godt. Vanlige folk ser at «her skattes det lite». Vi må finne en løsning relativt fort for ikke å svekke den generelle tilliten til at systemet fungerer, sier Holte, som overtok lederskapet i skattedirektørnettverket i 2017.

Nettverket jobber tett sammen gjennom hele året, men møtes til toppmøter annethvert år. Denne ukens møte ble åpnet av Chiles finansminister Felipe Larrain tirsdag, og varer fram til torsdag.

Norges skattedirektør Hans Christian Holte i samtaler med deltakerne på toppmøtet i OECDs skattedirektørnettverk i Santiago i Chile. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nødvendig samarbeid

I tillegg til beskatning av den digitale økonomien, er overskuddsflytting, for eksempel til skatteparadiser, et sentralt tema.

– Vi spør «hva må vi virkelig samarbeide om?». Det korte svaret på det, er at det er mer og mer. Det er stadig flere temaer som det er vanskelig å tenke seg at kan løses nasjonalt, sier Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener man må finne en løsning for beskatning av de internasjonale digitale selskapene relativt raskt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Likevel er det betimelig å spørre om det eneste svaret er internasjonalt samarbeid. Kan man ikke gjøre dette i Norge nå, så slipper man å vente til at alle verdens skattedirektører er blitt enige om en løsning?

– Det er delte meninger om den saken. Jeg vil si at uten internasjonale løsninger på sikt, så kommer vi ikke langt nok. Det er ikke nødvendigvis slik at nasjonale initiativ står i veien for internasjonale løsninger, men jeg er ganske trygg på at de ikke er nok i seg selv, sier Holte.

– Stor entusiasme

Det kan imidlertid ta tid. Skattedirektørene Holte snakker med i Santiago, er langt ifra enige om alt.

– Ett skille i diskusjonene går på om man skal ha et spesielt blikk på digitale selskaper, typisk plattformselskaper som Google og Facebook. Eller om man skal gjøre noe med prinsippene for hele økonomien, inkludert de nye digitale selskapene, sier Holte.

Uenigheter til tross, Holte er optimistisk.

– Det er ganske stor entusiasme, energi og kraft her. Man kan si at det tar tid å finne løsninger, men det er en ganske sterk forståelse av at dette trengs. Alle skjønner at vi ikke bare kan drive hver med vårt.