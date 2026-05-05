Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utvikling

– Det er viktig for Norge å samarbeide med USA og andre globale ledere innen ny KI-teknologi. En av hovedprioriteringene til regjeringen er å bidra til at norsk industri og næringsliv skal ha god markedsadgang, og dette initiativet kan gi norske selskaper bedre tilgang til avanserte teknologiske verdikjeder, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en uttalelse.

Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt, skal signere initiativet onsdag.

– Styrker Norges sikkerhet

Pax Silica-initiativet ble lansert av USA i desember i fjor. Et av hovedformålene er å sikre forsyningskjeder og mineraler som trengs i produksjon av databrikker til utvikling av kunstig intelligens (KI).

I tillegg skal initiativet fremme innovasjon og beskytte sensitiv teknologi, skriver Næringsdepartementet i sin pressemelding om saken.

– Initiativet gir Norge en mulighet til å styrke verdiskapingen og den økonomiske sikkerheten sammen med andre deltakende land, og gjennom internasjonalt samarbeid styrkes også Norges sikkerhet, sier Myrseth.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er noe av hensikten med Pax Silica å danne en motvekt til Kinas innflytelse innen utvikling av KI og tilgang til kritisk viktige mineraler.

Nevner oljefondet

At Norge blir med i Pax Silica, ble først rapportert av det amerikanske nyhetsnettstedet Semafor, som siterte USAs utenriksdepartement.

– Norge har verdens største statlige investeringsfond, og dybden som denne institusjonelle kapitalen utgjør, kombinert med kritiske mineralreserver, er viktig, sier Jacob Helberg i det amerikanske utenriksdepartementet til Semafor.

Fra før har blant andre Sverige, Finland, Storbritannia, Australia, Japan, Israel, India og Sør-Korea sluttet seg til samarbeidet. Taiwan har sluttet seg til prinsippene som ligger til grunn for initiativet.

Havner og fabrikker

Tidligere i år kunngjorde USA at de planla opprettelse av et fond med over tusen milliarder dollar i verdier knyttet til Pax Silica.

The New York Times beskrev dette initiativet som et konsortium som skal omfatte flere andre land. Det ble omtalt av Jacob Helberg som en «koalisjon av statlige investeringsfond og institusjonelle investorer».

Ifølge Helberg var målet med fondet å sikre at mineraler, havner, fabrikker, energiressurser og forsyningskjeder som inngår i utvikling av databrikker, kontrolleres av pålitelige aktører.

Navnet Pax Silica er etter alt å dømme inspirert av «Pax Romana», det latinske navnet på freden i Romerriket i de første århundrene etter Kristus. «Pax» betyr fred, mens «Silica» er et viktig mineral som brukes i produksjon av databrikker.