Europeisk alternativ til Google Workspace og Microsoft 365 satser på personvern

Når det gjelder digitale produktivitetsplattformer, er Microsoft og Google de to gigantene som dominerer mer eller mindre hele landskapet gjennom sine Microsoft 365- og Workspace-produkter. Nå har det kommet en ny aktør på banen.

Det sveitsiske selskapet Proton, mest kjent for sin personvernfokuserte e-posttjeneste Proton Mail, avduket nylig «Proton Workspace» – som fokuserer på nettopp personvern.

Selskapets intensjon med det nye tilbudet er å gi folk som ønsker å frigjøre seg fra gigantene, en mulighet til å gjøre nettopp dette og ta tilbake full kontroll over dataene sine.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Private videosamtaler

Proton Workspace er en komplett pakke bestående av Protons eksisterende produkter Mail, VPN, passordtjenesten Pass, skytjenesten Drive og KI-assistenten Lumo.

I tillegg opplyser selskapet at den nye tjenesten Sheets, Protons versjon av Google Sheets og Microsoft Excel, også legges inn i den nye produktivitetspakken.

Det samme gjør Proton Meet, en videokonferansetjeneste som er det sveitsiske selskapets svar på produkter som Zoom – og dette er nok den største nyheten. Proton Meet skal sørge for at alle samtaler, skjermdeling og chatmeldinger er utstyrt med ende-til-ende-kryptering som standard for alle brukere.

Ende-til-ende-kryptering er også allerede standard for selskapets øvrige tjenester, men i tillegg tilbyr Proton såkalt «zero access»-kryptering som hever personvernet enda noen hakk.

Unngår amerikanske lover

«Zero access» innebærer altså at dataene beskyttes også etter at de når frem til den aktuelle tjenesten, slik at kun brukeren kan dekryptere. Det betyr også at tjenestetilbyderen selv, i dette tilfellet Proton, heller ikke kan lese dataene.

Ende-til-ende-kryptering innebærer at dataene krypteres på avsenderens enhet og forblir kryptert underveis, så kun avsender og mottaker kan lese dataene.

På toppen av dette påpeker Proton at siden selskapet har base i Sveits, er de ikke underlagt amerikanske lover, først og fremst den såkalte Cloud Act-loven.

Denne loven gjør det mulig for føderale myndigheter å pålegge amerikanske teknologiselskaper, via en rettskjennelse eller stevning, å utlevere forespurte data lagret på servere – uavhengig av om disse dataene befinner seg i USA eller på utenlandsk jord.

Private KI-samtaler

Når det gjelder selskapets Chat GPT-konkurrent Lumo, som Digi omtalte i fjor sommer, opererer denne også med «zero access». Det innebærer blant annet at den ikke kan trenes på brukernes data – slik tilfellet er med andre KI-tjenester.

Proton Workspace tilbys i en «standard» og en «premium»-utgave. Førstnevnte kommer med Proton Mail, Calendar, Drive, Docs og Sheets, Meet, VPN og Pass, og denne koster 12,99 euro per måned.

Workspace Premium koster 19,99 euro i måneden og kommer med alt som tilbys i standardpakken pluss Lumo AI, kraftig utvidet lagringsplass, og høyere deltakergrenser for Meet-samtaler. Alle disse prisene gjelder for kunder som velger 12-måneders abonnement, og om man velger å betale på månedlig basis, er prisen noe høyere.

