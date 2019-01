Norges 20. største IT-selskap skifter navn: – Siden oppstarten i 1997 har vi endret oss kraftig

Norges 20. største IT-selskap, Telecomputing, skifter navn til Visolit. Det siste året har det norske selskapet kjøpt opp syv andre IT-selskaper, og har med det styrket sin posisjon som en av Nordens fremste leverandør av hybride skyløsninger.

Visolit skal være et ordspill på «We solve it».

– Siden oppstarten i 1997 har vi endret oss kraftig. Vi er både den solide partneren på trygg IT-drift, hybride skytjenester og de fremste rådgiverne for digitalisering. Vi hjelper kundene å se mulighetene som finnes, sier konsernsjef Terje Mjøs.

1200 ansatte

Navneendringen er et naturlig steg videre for det norske selskapet som per i dag har 1 200 ansatte fordelt på 11 ulike lokalisasjoner i Norden.

De oppkjøpte selskapene inkluderer Digisys, Keystep, 99X, LanTeam, Excanto og iBiz Solutions.

Sistnevnte har spisskompetanse på integrasjoner, og vil fortsette under eget merkenavn.

Visolit omsatte for over 2,5 milliard norske kroner i 2018.

Konsernet leverer løsninger innen IT-drift, skytjenester, sikkerhet og digitalisering til over 3 000 kunder i Norden.

Naturlig steg videre

Visolit mener navneendringen var et naturlig steg videre etter å ha utvidet med diverse kompetansemiljøer og styrket tjenestetilbudet.

Den norske IT-giganten tror de vil ha stor fordel av å kunne servere løsninger innen drift, utvikling og rådgivning i et marked som er i stadig endring.

– Vi ser hver eneste dag hvor viktig det er for våre kunder at vi kan håndtere hele rekken av problemstillinger. Visolits lange erfaring, sterke bransjekunnskap og nærhet til kundene er viktig, understreker Mjøs.

– Virksomhetene trenger en partner som kan hjelpe dem når det er riktig å ta steget til skyen og digitalisere virksomheten. I en stadig mer kompleks verden fungerer våre IT-eksperter som dirigenter som sørger for at alle systemer og behov spiller sammen, sammenfatter konsernsjefen.