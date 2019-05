Norges største bank har åpnet opp for Google Pay, venter med Apple Pay

DNB kunne i går fortelle at banken nå har åpnet for betaling med Google Pay. Dette innebærer at rundt halvparten av banken kunder kan bruke mobiltelefonen i forbindelse med kontaktløs betaling, framfor å bruke det fysiske kortet direkte.

For beløp på inntil 400 kroner skal det være nok å legge mobilen eller nettbrettet inntil terminalen. Skjermen må være aktiv. For større beløp må enheten være låst opp. Det kreves at enheten er basert på Android 5 eller nyere, og foreløpig er det kun Visa-kort som støttes hos DNB.

Omtrent to av tre norske butikker og andre brukersteder støtter kontaktløs betaling. Det skal stort sett være dagligvarebutikker som ennå ikke har skrudd på støtten. Fristen for å gjøre dette er 1. januar 2020.

Sbanken

DNB er etter alt å dømme den sjette, norske banken som støtter Google Pay. De øvrige, Monobank, Nordea, Revolut, Sparebanken Sør og Storebrand, har vært med siden tjenesten ble lansert i Norge i fjor høst.

Da ble det også oppgitt at Sbanken skulle komme med støtte for Google Pay i første kvartal 2019. Dette skjedde ikke. På bankens Facebook-side oppga Sbanken for en ukes tid siden at har oppstått noen hindringer underveis og at Google Pay har blitt noe utsatt. Det loves likevel en lansering før sommeren.

Apple Pay

Også Apple Pay støttes av seks norske banker. Storebrand kom med slik støtte denne uken, og fra før har tjenesten vært støttet av Monobank, Nordea, Santander Consumer Finance, Sbanken og ST1.

DNB er ikke blant disse, og banken har ingen opplysninger å komme med når det gjelder en eventuell lansering.

– Vi vurderer Apple Pay og andre former for mobilbetaling fortløpende. Hva vi kommer med – og når vi kommer med det – avhenger av en rekke forhold som blant annet modenhet og etterspørsel i markedet, samt tekniske og økonomiske forhold, sier ansvarlig for utvikling av betalingsløsninger i DNB, Benjamin Golding, i en pressemelding.

I stedet har DNB støtte for Garmin Pay og Fitbit Pay.

