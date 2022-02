Konferansen Security Divas i regi av Norsk senter for informasjonssikring skal være en arena for nettverksbygging, kompetanseheving og økt rekruttering av kvinner til informasjonssikkerhetsfeltet. Konferansen holdes hvert år, når pandemien tillater det, og skal avholdes igjen 10.-11. februar 2022.

Ingrid Ekse Svege, sikkerhetsrådgiver i Advansia, reagerer på logo og navnet på konferansen i et LinkedIn-innlegg.

– Konferansens innhold og formålet med konferansen er veldig flott, så det å ha en logo og et navn som prøver å nå ut litt bredere og uten å spille på stereotypier, det tror jeg vil tjene konferansens formål, sier Svege til Digi.

Rosa kvinne med høyhælte sko

Logoen viser en rosa, skjørtekledd kvinne med høyhælte sko og en håndveske formet som Norsis-logoen. Det mener Svege er en bom.

– Jeg oppfatter at den spiller på en gammeldags stereotyp som ikke bidrar til å inkludere kvinner i bransjen, sier Svege.

Hun forstår heller ikke tanken bak konferansetittelen Security Divas.

– Jeg skjønner rett og slett ikke hva det har med informasjonssikkerhet, sikkerhet og inkludering å gjøre. Om det er ironi, så skjønner jeg det heller ikke. På hvilken måte skal det være et positivt virkemiddel for å få flere kvinner inn i bransjen, spør hun.

Ingrid Ekse Svege. Foto: Fotograf Ingar Sørensen

Norsis vil endre navn og logo

Karoline Hultman Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt og nestleder i Norsis, sier at de allerede i høst startet en prosess for å fornye merkevarer og konsepter, deriblant Security Divas.

– Diva-navnet, logoen og konferansen er et initiativ som startet for 12 år siden. Uten at jeg kjenner hele historien, antar jeg at navn og logo ble laget med både humor og ironi. Men nå er det naturlig å tenke at tiden er moden for en fornyelse, sier Tømte.

Hun har diskutert logo og tittel med flere, og opplever at meningene går begge veier, men at det kan se ut som det først og fremst er de som kjenner til historien bak logoen som liker den.

Konferansen har venteliste

Selve konferansen på Gjøvik i februar er fulltegnet.

– Denne konferansen ble fulltegnet for lengst. Den blir fulltegnet mye kjappere enn andre konferanser, sier Tømte.

Norsis' oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet handler blant annet om å legge til rette for møteplasser, nettverk og faglige arenaer. De vurderer løpende om denne konferansen svarer på det oppdraget.

Karoline Hultman Tømte, nestleder i Norsis. Foto: Fotografene BeckBack

– Vi gjør jevnlige vurdereringer av alle aktivitetene våre, og vi har en lang venteliste med deltakere som synes det er behov for årets konferanse, sier Tømte.

Også for foredragsholdere ble det raskt fullbooket. De har måttet takke nei til foredragsholdere også.

Hun tar gjerne imot navneforslag til nytt navn på konferansen.

– Ja, det kan godt komme direkte til oss med en telefon eller e-post, eller med forslag om å være samarbeidspartnere, sier Tømte.

Mener få kvinner er bransjeproblem

Ingrid Ekse Svege har ikke deltatt på konferansen, og er usikker på om konferanser rettet mot kvinner er et godt virkemiddel.

– Jeg tenker jo egentlig at det er best å ha konferanser som er for alle kjønn. Jeg synes det er litt uheldig å ekskludere noen, sier Svege.

Hun mener også menn må inkluderes for å få bukt med utfordringene.

– Dette er ikke et kvinneproblem, men et bransjeproblem, sier Svege.