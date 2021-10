Norsk bitcoin-børs hacket: Kundene saksøkte, men tapte stort

Hackerangrepet førte til at bitcoin-børsen stoppet all handel og solgte unna kundenes kryptovaluta for å dekke tapet. I ettertid har daglig leder Ole-André Torjussen blitt saksøkt av kundene – nå har det kommet dom i gruppesøksmålet. Det skriver E24.

Bitcoin Norge dekket tapet for de berørte kundene, men ikke for kursen som forelå dagen før tvangssalget, skriver DN.

Må dekke 2,2 mill. i sakskostnader

Derfor gikk de til sak mot bitcoinbørsen.

Søksmålet førte ikke frem. Sør-Rogaland tingrett konkluderer med at Torjussen handlet forsvarlig da han solgte kundenes kryptovaluta.

– Det er en lettelse, men for å være ærlig så har jeg følt meg sikker på å vinne saken, sier Torjussen til E24.

Saksøkerne blir nå nødt til å dekke Torjussens sakskostnader på rundt 2,2 millioner kroner.

– Vi er skuffet over resultatet, men vi skal bruke tid på å gå gjennom dommen nå, sier én av kundenes advokater i saken, Mari Benkow, til DN.

25 000 kunder

På hacketidspunktet hadde den norske bitcoinbørsen rundt 25 000 kunder.

De benyttet seg av det amerikanske selskapets Alphapoint corporations handelsplattform. Det var også de som ble utsatt for det omfattende angrepet. Hackerne skal i flere måneder hatt tilgang til selskapets IT-systemer.

Det var en amerikansk bank som sikret deler av tapet for de berørte kundene.

– Det er sikret midler som betales ut sannsynligvis neste uke. Midlene som er sikret er tilstrekkelig til å dekke alle kunders verdi på beholdning 7. mai. 2019, forsikret Torjussen kundene på Facebook da hackingen var et faktum og fortsatte:

– I tillegg til dette jobber jeg selvsagt med å få bekreftelse på status fra påtalemyndigheter i USA, Alphapoint og forsikring.