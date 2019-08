Norsk bronse i informatikk-OL: – Mye USA, Russland og Kina i toppen

Jon-Magnus Rosenblad etter medaljeseremonien. Foto: David Narum

Jon-Magnus Rosenblad fra Bærum var en av fire nordmenn som kvalifiserte seg, og fikk utdelt bronsemedalje for sin innsats under olympiaden.

– Siden dette er siste gang jeg får deltatt på IOI er jeg jo veldig fornøyd med at det ble min beste og at jeg klarte å få en bronsemedalje for det. ​Bare det å få dra til en så storslagen by som Baku helt gratis er jeg jo veldig glad for.

I løpet av to dager konkurrerte 327 deltakere fra 88 land om å lage de raskeste dataprogrammene som løser en rekke utfordrende problemstillinger.

– Jeg har for det meste vært ganske utmattet og tilbragt mer tid på rommet enn de fleste, men det har vært veldig gøy å få blitt bedre kjent med svenskene og nyzealenderne.

De tre andre nordmennene som ble valgt ut var Sofus Emil Simonsen Øvretveit, Håvard Rognebakke Krogstie og Eik Hvattum Røgeberg.

– Veldig hard konkurranse

David Narum var norsk lagleder under olympiaden.

– Gratulerer med bronsemedaljen. Hvordan var konkurransen?

– Det var veldig hard konkurranse. Det er de beste fra 88 land som kommer, og svært mange dedikerte ungdommer.

– Hva går oppgavene ut på?

– Deltakerne får en beskrivelse av et problem og en liten historie rundt det hele. Deretter får de en viss input og et resultat du skal komme frem til basert på den, forklarer Narum.

I år skulle man finne mulige byggeplasser for slottet til en orientalsk hersker, lage et nyskapende teppemønster, og utvikle et program for en bildeanalyseringsrobot.

Jon-Magnus Rosenblad på plass i konkurranse-arenaen under treningsrunden før selve konkurransen. Her sammen med lagleder David Narum. Foto: Olav Røthe Bakken

Best av alle var Benjamin Qi fra USA, som fikk 547 av 600 mulige poeng og klarte å finne den optimale løsningen på fire av oppgavene.

Lagseieren tok derimot de fire russiske ungdommene, som alle presterte godt nok til å få gullmedalje.

– Det pleier å være mye USA, Russland og Kina i toppen, forteller Narum.

Vil inspirere unge talenter

Målet med olympiaden er å inspirere, utfordre og gi anerkjennelse til unge talenter innenfor informatikk. Samtidig ønsker man å skape positive, internasjonale forbindelser og fremme datavitenskap generelt.

Norge har deltatt jevnlig i olympiaden siden 2001, og har siden den gang tatt syv bronsemedaljer og to sølvmedaljer. Poengsystemet fungerer slik at 1/12 deltakere får gullmedalje, 1/6 får sølv, mens 1/4 får bronse.

Deltakerlandene kan sende opptil fire deltakere, og hvert land har sin egen måte å velge ut disse på. I Norge er prosessen tredelt, der den første konkurransen foregår på de videregående skolene, mens den avgjørende tredje runden finner sted ved Universitetet i Bergen.