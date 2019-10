Stort potensial: Teknisk sjef i Fixrate, Sigurd Stendal, sier han sjelden har opplevd at et oppstartsselskap har gått så godt økonomisk etter bare to år i markedet. – Vi kunne drevet med svarte tall allerede, men har valgt å investere stort for å kunne vokse raskt. Det er viktig for å kunne gi best mulig tjenester, sier han.

(Foto: Håvard Zeiner)