Norsk eID i Spania – når vil det fungere?

EØS-avtalen skal sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer i Europa. Det er sentrale friheter i EUs politikk for adgang til det indre markedet.

Selv om det omfatter også digitale tjenester, flytting av data og så videre, er mye fortsatt ugjort. Denne uken varslet regjeringen ved digitaliseringsminister Nikolai Astrup at du snart kan bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene.

Men hva er snart? En nysgjerrig leser spør om når det blir mulig å bruke norsk Bankid for tilgang til offentlige sider i Spania.

Anslag viser at det bor om lag 50.000 nordmenn i Spania enten hele eller deler av året, så det er nok en god del som ser fram til at dette blir mulig.

Kanskje i 2020

Digitaliseringsdirektoratet (Difi) har startet arbeidet med å tilpasse ID-porten, slik at det skal bli mulig å ta med seg norsk eID ut i Europa.

Vi får ikke et svar med to streker under, for dette avhenger av flere lands myndigheter, samt leverandørbransjen, men kanskje blir det mulig en gang til neste år.

– Difi vil legge til rette for at det i løpet 2020 skal være mulig for Spania å benytte norsk eID i sine tjenester. Hvor raskt spanske myndigheter vil ta norsk eID i bruk vet vi ikke i dag, men Difi samarbeider med EU-landene om dette. Det vil først være en overgangsperiode på seks måneder for norske eId-leverandører å tilpasse seg det nye regelverket. Direktoratet vil så melde inn eID i ID-porten til EU slik at disse vil bli anerkjent i andre EU land, opplyser fagdirektør Tor Alvik til digi.no.

– Blir det bekjentgjort når dette vil begynne å virke?

– Ja, direktoratet vil informere om når det blir mulig å ta i bruk norsk eID i tjenester andre EU-land, avslutter Alvik.