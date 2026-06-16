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Norsk helsenett har problemer – rammer Helsenorge og andre digitale helsetjenester

Norsk helsenett har problemer ved sitt hoveddatasenter, noe som rammer blant annet innloggede sider på Helsenorge tirsdag ettermiddag. 

NTB
16. juni 2026 - 12:51

Helsenorge beklager utfordringene.

– Du kan for tiden oppleve at innloggede sider på Helsenorge kan være utilgjenglige. Får du ikke logget inn, kan du prøve igjen senere. Vi beklager ulempene dette medfølger, skriver de på sine nettsider.

Norsk helsenett meldte ved 12.12-tiden om et infrastrukturproblem ved sitt primærdatasenter. Dette har rammet en rekke datasystemer knyttet til helsesektoren, som Helsenorge, Reseptformidleren, Meldingsutveksling (EDI) og Kjernejournal (Kjernejournal portal, Pasientens journaldokumenter), blant annet.

– Vi jobber fremdeles med kartlegging knyttet til denne hendelsen. Underleverandører jobber med feilsøk på infrastruktur. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart det lar seg gjøre, heter det på Norsk helsenetts driftsmeldingsside. De har merket feilen med fargen mørkerød.

NTB har vært i kontakt med pressevakten hos Norsk Helsenett.

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