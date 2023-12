Norsk IT-konsern slår sammen flere selskaper – satser på å bli råest i Norden

– Det er veldig spennende å kunne fullføre fusjonen av selskapene i Danmark så raskt og opprettholde fokuset på å invitere inn nye kollegaer og kunder, sier administrerende direktør Jøren Seglem i en pressemelding.

Det er selskapene Valvore og Cloud Agility som nå fusjoneres inn i Evidi.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

Råest i Norden

Begge har vært rigget mot Microsofts systemportefølje, og med sammenslåingen mener Evidi at de blir godt posisjonert for å bli et av Nordens råeste kompetansemiljøer på Microsoft-teknologi.

Seglem sier at fusjonen i Danmark betyr at selskapet kan levere et bredere spekter av tjenester og løsninger.

Danmark-sjef Oscar Tolstrup mener sammenslåingen gjør at kundedialogen blir enklere for alle parter.

Også tidligere direktør Jørgen Peter Rasmussen i Cloud Agility mener fusjoneringen kommer til å skape et kraftfullt partnerskap.

– Vi er privilegert som får bidra til å bygge opp Evidi i Danmark. Vårt fokus på ansatte, trivsel og profesjonalitet harmonerer med felles verdier i alle selskapene, kommenterer Rasmussen i pressemeldingen.

Oppsto i 2022

Det var i fjor sommer at Evidi ble til. Selskapet het frem til da Skill Communicate og var et resultat av at eSeven, Pilaro, Communicate, Skill og Albatross IT fusjonerte i 2021.

Da varslet konsernsjef Jørn Seglem at Evidi skulle doble daværende omsetning på rundt 500 millioner til milliarden innen 2026.

Det målet er de på god vei til å oppnå, ifølge egne tall. Evidi forventer å omsette for 630 millioner kroner i 2023. Noe som er en økning på 23 prosent fra 2022.

Selskapet har spesialisert seg på Microsofts teknologi, programvare og plattform. Det omfatter alt fra systemutvikling og drift til integrasjoner og implementasjon.

Ansatt-eid

De ansatte eier om lag 60 prosent av selskapet.

– Medeierskap er et viktig prinsipp for meg. Det er sunt at ansatte er aksjonærer. Da kan de utfordre selskapet og bidra til å få planene gjennomført. Det er en fin ansvarliggjøring, sa toppsjefen da vi snakket med ham i fjor.

I dag har Evidi kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger og Tønsberg. I Danmark er de til stede i Ballerup, Odense, Aarhus, Roskilde, Vejle, og Thisted.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse IT-sikkerhet: 3 grunnleggende steg for sikring av verdier

I tillegg har de et eget kontor i Ahmedabad i India.

Evidi har en egen digital tjenesteplattform, som leveres fra en sikker og skalerbar infrastruktur, argumenterer konsernsjef Seglem.

– Vi snakker om at styrken ligger i helheten, og det er nettopp gjennom å levere på hele Microsoft-stacken, med alle våre perspektiver fra ekspertene våre, at vi kan love det til kundene, sier han.