Et norsk IT-selskap krevde to av sine ansatte for flere hundre tusen kroner fordi selskapet mente de to satt på forretningssensitiv informasjon etter å ha fått sparken fra selskapet i prøvetiden. Nå har retten funnet kravet urimelig, og dømt det norske webhuset til å betale de to et stort erstatningsbeløp.