Norsk mobilt bredbånd er best i verden på opplevd fart

Med en gjennomsnittlig nedlastingshastighet på 62,66 megabit per sekund, og en gjennomsnittlig opplastingshastighet på 17,38 megabit per sekund, topper Norge listen over mobilt bredbånd i Ooklas Speedtest Global Index for november. Forspranget er på nesten 10 megabit per sekund til landene på de neste plassene, henholdsvis Nederland og Island.

Det at Norge topper denne listen, er i og for seg ikke noen nyhet. Slik har det vært i hver eneste måned det siste året. Men særlig nedlastingshastigheten har økt betraktelig i denne perioden. I november 2016 var gjennomsnittlig nedlastingshastighet blant de norske Speedtest-brukerne på 48,33 megabit per sekund via mobilnettet, mens gjennomsnittlig opplastingshastighet var på 14,95 megabit per sekund.

Globalt er gjennomsnittshastigheten i Speedtest-testene over mobilnett på 20,28 megabit per sekund nedstrøms, og 8,65 megabit per sekund oppstrøms.

Fast bredbånd

Like godt gjør ikke Norge det i indeksen for fast bredbånd. Mange i Norge har i beste fall tilbud om xDSL-teknologi, og mange av disse bor så langt unna den nærmeste sentralen at det ikke er mulig å levere særlig høy hastighet over kobberkablene.

Samtidig er det mange i Norge som har tilgang på så høye hastigheter at gjennomsnittet i målingene i november var på 77,82 megabit per sekund nedstrøms og 57,29 megabit per sekund oppstrøms. Tilsvarende tall for et år siden var henholdsvis 50,77 og 37,51 megabit per sekund.

Så mange har nok fått et bedre tilbud det siste året.

Nest sist i Norden

Sammenlignet med blant annet Singapore, som topper listen, er hastighetene likevel relativt lave. Der opplever bredbåndskundene i gjennomsnitt en nedlastingshastighet på 153,85 megabit per sekund, og opplastingshastighet på 166,24 megabit per sekund.

Men det er ikke bare bystater som Singapore og Hong Kong hvor gjennomsnittsfarten over fast bredbånd er betydelig høyere enn i Norge. Island ligger på andre plass, foran Hong Kong. Andre europeisk land som ligger foran Norge på listen, er Romania, Ungarn, Sverige, Nederland, Sveits, Litauen og Danmark. Finland, derimot, kommer først på en 36. plass med 40,37 og 18,85 megabit per sekund i henholdsvis nedstrøms- og oppstrømshastighet.

Mer å gå på

En faktor som det er viktig å ha i tankene, er at mange kunder av fast bredbånd ikke velger den høyeste hastigheten de kan få, kanskje fordi de syns dette abonnementet er for dyrt eller fordi de ikke har behov for så høy hastighet.

Det går oppover med bredbåndshastighetene i Norge, både for mobilt og fast bredbånd, og både nedstrøms og oppstrøms. Illustrasjon: Speedtest

Over mobilnettet tilbys de fleste av kundene alltid den høyest tilgjengelige hastigheten. Men der avhenger hastigheten av flere spesielle faktorer, inkludert hvor god dekning mobilnettet har på det stedet hvor brukeren befinner seg når testen gjøres. Spesielt innendørs kan plasseringen ha så stor betydning, at hastighetene mangedobles bare ved at mobilbrukeren flytter seg noen få meter.

Vesentlige, potensielle feilkilder

Indeksen er basert på tester som mobil- og bredbåndskunder har gjort med for eksempel Speedtest-mobilappen eller via Speedtest-nettstedet. Dette er sannsynligvis ikke et representativt utvalg, så undersøkelsen bør ikke tas for å være mer enn den er, men utvalget er i alle fall stort. Ifølge Ookla utfører Speedtest-brukerne flere hundre millioner slike hastighetstester hver måned. Hastigheten testes mot én av mer enn 6000 servere i mer enn 190 land.

Hvilken server det blir testet mot, kan ha stor betydning for resultatet. Ofte, men ikke alltid, kan man oppnå best resultat dersom Speedtest-serveren står hos bredbåndsleverandøren man selv bruker. Et mer realistisk resultat får man dersom man tester mot en server som er koblet til internett via en annen internettleverandør enn den man selv benytter.

Det er flere andre faktorer som påvirker resultatet også. Andres bruk av de samme internettforbindelsene som en selv benytter mens testen utføres, har stor betydning. Derfor bør testen utføres flere ganger, til ulike tider på døgnet, for å finne den maksimale hastigheten man kan oppnå.

Hastighetsmåling av fast bredbånd bør for øvrig gjøres via kablet nett, som er langt mindre påvirket av ytre faktorer enn det som gjelder for trådløse nett.

Speedtest-indeksen, som denne artikkelen omtaler, tar ikke hensyn til noen av disse faktorene. Alle tester vektes likt når gjennomsnittet beregnes. Så de gjennomsnittlige topphastighetene er nok betydelige høyere enn det hastighetene som er oppgitt.

For den jevne bruker er det nok likevel den hastigheten som oppleves der og da, som har mest betydning.

