Norsk politi har ingen oversikt over datakrim-saker: – Inkompetanse, mener ekspert Digi.no har vært i kontakt med Politidirektoratet, Kripos og Økokrim for å få en oversikt over antallet uløste datakrimsaker i Norge. Men den finnes ikke.

Norsk politi har ingen oversikt over antallet uløste datakrimsaker i Norge. I Danmark har man funnet ut at det i dag finnes 45.000 uoppklarte saker i systemene, ifølge Version2. Foto: Kallestad, Gorm/NTB Scanpix