– I år har vi brukt lite på å annonsere på Facebook, men som en konsekvens av kjennelsen fra Oslo tingrett, stopper vi i dag all annonsering på Facebook og ber alle lokallag gjøre det samme, sier Kristelig Folkepartis pressesjef Astrid-Therese Theisen til Vårt Land.

I starten av august fattet Datatilsynet vedtak om at Metas atferdsbaserte annonsering er i strid med norsk lov og påla selskapet dagbøter på 1 million kroner fra 14. august.

Meta hadde begjært en midlertidig forføyning mot Datatilsynets vedtak, som selskapet mente var ulovlig. Det ble ikke tatt til følge av Oslo tingrett onsdag.

NTB har forsøkt å innhente en kommentar fra Facebooks prosessfullmektig i saken, advokat Christian Reusch, uten hell.

Kjennelsen fra tingretten får også konsekvenser for kirkevalget. Åpen folkekirke meldte tidligere på dagen at de stopper all annonsering hos Meta.

– Åpen folkekirke ønsker å nå ut til velgere så valgdeltakelsen i Kirkevalget øker. Likevel mener vi det er uansvarlig å gjøre det via pengebruk på plattformer som både bryter norsk lov og som har en tvilsom rolle i demokratiet vårt, sier leder Gard Sandaker-Nielsen i en pressemelding.

Høyre fortsetter

Høyre fortsetter annonsering på Facebook selv om Oslo tingrett onsdag ga Datatilsynet medhold i å pålegge moderselskapet Meta dagbøter for ulovlig annonsering.

Høyre begrunner beslutningen med at de kun benytter seg av demografiske data, som bosted og alder, i sin annonsering, melder Kampanje.

– Vi benytter oss ikke av atferdsbasert målretting, som er kjernen til konflikten mellom Datatilsynet og Meta, sier kommunikasjonsdirektør Daniel Torkildsen Lea i Høyre.

Uttalelsene kommer etter at KrF sa til Vårt Land at de stopper all annonsering på Facebook og oppga Oslo tingsretts kjennelse som årsak.

Lea sier at Høyre forventer at Meta rydder opp og forholder seg til det gjeldende lovverket i Norge. Selskapet har fått fram til 24. november til å få på plass en ny samtykke-modell for atferdsbasert markedsføring.

Oppdatert: Saken ble utvidet kl. 16.29 den 6. september med delen som handler om Høyre.